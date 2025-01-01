- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
处理
主要处理算法。
virtual bool Processing()
返回值
true 如果交易操作已被执行, 否则 false。
注释
它进行以下步骤:
1. 检查该品种是否有已开仓位。若无已开仓位, 跳过步骤 #2, #3 和 #4。
2. 检查已开仓位的反转条件 (CheckReverse() 方法)。如果仓位已被 "反转", 退出。
3. 检查平仓条件 (CheckClose() 方法)。如果仓位已平仓, 跳过步骤 #4。
4. 检查修改仓位参数的条件 (CheckTrailingStop() 方法)。如果仓位参数已被修改, 退出。
5. 检查该品种是否有已开挂单。若没有任何挂单, 直接到步骤 #9。
6. 检查删除订单的条件 (CheckDeleteOrderLong() 对应多头挂单, 或者 CheckDeleteOrderShort() 对应空头挂单)。如果订单已被删除, 直接到步骤 #9。
7. 检查修改挂单参数的条件 (CheckTrailingOrderLong() 对应多头挂单, 或者 CheckTrailingOrderShort() 对应空头挂单)。如果订单参数已被修改, 退出。
8. 退出。
9. 检查开仓条件 (CheckOpen()) 方法)。
若您打算实现您自己的算法, 您需要覆盖其子类的 Processing() 方法。
实现
//+------------------------------------------------------------------+