//+------------------------------------------------------------------+

//| 主函数 |

//| 输入: 无。 |

//| 输出: true-如果任何交易操作已处理, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::Processing()

{

//--- 检查是否开仓

if(m_position.Select(m_symbol.Name()))

{

//--- 可以开仓

//--- 检查反转仓位的可能性

if(CheckReverse()) return(true);

//--- 检查平仓/删除挂单的可能性

if(!CheckClose())

{

//--- 检查修改仓位的可能性

if(CheckTrailingStop()) return(true);

//--- 返回无操作

return(false);

}

}

//--- 检查是否放置挂单

int total=OrdersTotal();

if(total!=0)

{

for(int i=total-1;i>=0;i--)

{

m_order.SelectByIndex(i);

if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;

if(m_order.OrderType()==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || m_order.OrderType()==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

//--- 检查删除多头挂单能力

if(CheckDeleteOrderLong()) return(true);

//--- 检查修改多头挂单的可能性

if(CheckTrailingOrderLong()) return(true);

}

else

{

//--- 检查删除空头挂单的可能性

if(CheckDeleteOrderShort()) return(true);

//--- 检查修改空头挂单的可能性

if(CheckTrailingOrderShort()) return(true);

}

//--- 返回无操作

return(false);

}

}

//--- 检查开仓/设置挂单可能性

if(CheckOpen()) return(true);

//--- 返回无操作

return(false);

}