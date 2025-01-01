//+------------------------------------------------------------------+

//| 주 함수 |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: 거래 작업이 처리되면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::Processing()

{

//--- 포지션을 오픈할 수 있는지 확인

if(m_position.Select(m_symbol.Name()))

{

//--- 오픈 포지션 사용가능

//--- 포지션 리버스 가능성을 확인

if(CheckReverse()) return(true);

//--- 포지션 클로징/지정가 주문 삭제 가능성 확인

if(!CheckClose())

{

//--- 포지션 수정 가능성 확인

if(CheckTrailingStop()) return(true);

//--- 작업 없이 반환됩니다

return(false);

}

}

//--- 지정가 주문 실행 확인

int total=OrdersTotal();

if(total!=0)

{

for(int i=total-1;i>=0;i--)

{

m_order.SelectByIndex(i);

if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;

if(m_order.OrderType()==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || m_order.OrderType()==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

//--- 지정가 주문 삭제 기능 확인

if(CheckDeleteOrderLong()) return(true);

//--- 지정가 주문 매수 가능성 확인

if(CheckTrailingOrderLong()) return(true);

}

else

{

//--- 판매 대기중 주문 삭제 능력 확인

if(CheckDeleteOrderShort()) return(true);

//--- 지정가 주문 수정 가능성 확인

if(CheckTrailingOrderShort()) return(true);

}

//--- 작업 없이 반환합니다

return(false);

}

}

//--- 포지션 오픈/지정가 주문 설정 가능성 확인

if(CheckOpen()) return(true);

//--- 작업 없이 반환합니다

return(false);

}