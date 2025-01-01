GetString

Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типа string. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

string GetString(

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id

) const

2. Помещает значение свойства в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром, в случае успеха.

bool GetString(

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string& value

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор свойства графика (из перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_STRING).

value

[in] Ссылка на переменную, принимающую значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение свойства графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается "".

Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную value, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().