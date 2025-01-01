- ChartID
GetString
Cette fonction retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet. La propriété de l'objet doit être de type string. Cette fonction possède 2 variantes.
1. Retourne immédiatement la valeur de la propriété.
|
string GetString(
2. En cas de succès, affecte la valeur de la propriété dans la variable de type string spécifiée et passée par référence comme dernier paramètre.
|
bool GetString(
Paramètres
prop_id
[in] Identifiant de la propriété (énumération ENUM_CHART_PROPERTY_STRING).
sub_window
[in] Numéro de la sous-fenêtre du graphique.
value
[in] Variable de type string qui reçoit la valeur de la propriété demandée.
Valeur de Retour
Valeur de la propriété du graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun graphique n'est assigné, retourne "".
Pour la seconde variante de la fonction, retourne vrai si cette propriété est trouvée et que la valeur a été copiée dans la variable, sinon retourne faux. Pour en savoir plus sur les erreurs, utiliser la fonction GetLastError().