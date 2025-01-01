GetString

Cette fonction retourne la valeur de la propriété correspondante de l'objet. La propriété de l'objet doit être de type string. Cette fonction possède 2 variantes.

1. Retourne immédiatement la valeur de la propriété.

string GetString(

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id

) const

2. En cas de succès, affecte la valeur de la propriété dans la variable de type string spécifiée et passée par référence comme dernier paramètre.

bool GetString(

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string& value

) const

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété (énumération ENUM_CHART_PROPERTY_STRING).

sub_window

[in] Numéro de la sous-fenêtre du graphique.

value

[in] Variable de type string qui reçoit la valeur de la propriété demandée.

Valeur de Retour

Valeur de la propriété du graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun graphique n'est assigné, retourne "".

Pour la seconde variante de la fonction, retourne vrai si cette propriété est trouvée et que la valeur a été copiée dans la variable, sinon retourne faux. Pour en savoir plus sur les erreurs, utiliser la fonction GetLastError().