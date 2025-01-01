DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosGetString 

GetString

La función devuelve el valor de la correspondiente propiedad del objeto. La propiedad del objeto debe ser de tipo string. Hay 2 variantes de la función

1. Devuelve inmediatamente el valor de la propiedad.

string  GetString(
   ENUM_CHART_PROPERTY_STRING  prop_id      // identificador de la propiedad
   ) const

2. Si se ejecuta correctamente, pone el valor de la propiedad en la variable especificada de tipo string, pasada por referencia en el último parámetro.

bool  GetString(
   ENUM_CHART_PROPERTY_STRING  prop_id,     // identificador de la propiedad
   string&                     value        // aquí obtenemos el valor de la propiedad
   ) const

Parámetros

prop_id

[in]  Identificador de la propiedad (ENUM_CHART_PROPERTY_STRING, enumeración).

sub_window

[in]  Número de subventana del gráfico.

value

[in]  Variable de tipo string que recibe el valor de la propiedad solicitada.

Valor devuelto

Valor de la propiedad del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve "".

En la segunda variante, la función devuelve true cuando la propiedad se mantiene y el valor se ha puesto en el valor de la variable; en caso contrario devuelve false. Para leer más acerca del error llamar a GetLastError().