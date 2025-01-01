- ChartID
GetString
La funzione restituisce il valore della corrispondente proprietà chart. La proprietà del grafico dovrebbe essere di tipo stringa. Ci sono due varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.
|
string GetString(
2. In caso di successo, mette il valore della proprietà nella variabile specificata di tipo string, passata per riferimento come ultimo parametro.
|
bool GetString(
Parametri
prop_id
[in] Identificatore della proprietà Chart (dall'enumerazione ENUM_CHART_PROPERTY_STRING).
value
[in] Link della variabile che riceve il valore della proprietà richiesta.
Valore di ritorno
Valore della proprietà chart assegnata all' istanza della classe. Se non c'è alcun chart assegnato, esso restituisce "".
Per la seconda variante, la funzione restituisce true, se questa proprietà è mantenuta ed il valore è stato posto nel valore della variabile, altrimenti restituisce false. Per saperne di più riguardo l'errore, chiamare GetLastError().