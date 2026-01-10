Изменение занятости, г/г (Employment Change y/y) демонстрирует изменение количества людей, трудоустроенных на предприятиях-резидентах еврозоны в отчетном году по сравнению с предыдущим. В расчете показателя учитываются все виды занятости: полная, неполная, работа по найму, самозанятость и т.д.

Данные для расчетов собираются по всем странам, входящим в единое валютное пространство. Для сбора информации используются переписи населения, регистры занятости и подоходного налога, опросы о производственной деятельности и т.д.

Данные о занятости — важный макроэкономический показатель. Он позволяет оценить состояние рынка труда еврозоны. На его основе рассчитываются другие ключевые индикаторы здоровья экономики. Например, параллельная оценка изменения занятости и изменения ВВП дает показатель производительности, а в сочетании с данными о компенсациях, полученных работниками, изменение занятости дает удельные затраты на рабочую силу. Также на основе занятости рассчитывается добавленная стоимость.

Экономисты интерпретируют данные об изменении занятости еще и в аспекте прогнозирования потребительской активности. Если количество трудоустроенных растет – это означает, что вырастут доходы населения, а параллельно с ними — и потребительская активность. Люди будут больше тратить. Это позволяет прогнозировать рост инфляции и ее приближение к целевому уровню. Всё вышесказанное приводит к тому, что рост занятости обычно положительно влияет на котировки евро.

График последних значений: