Объемы строительства в Европейском Союзе г/г (European Union Construction Output y/y)
Объемы строительства, г/г (Construction Output y/y) отражают объем производства (в денежном выражении) и активность в строительном секторе еврозоны в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчет включено строительство частных домов и сооружений гражданского строительства (мостов, общественных зданий и т.д.). Показатель рассчитывается на основе календарно и сезонно скорректированных показателей. Также производится коррекция на инфляцию. В силу проблематичности точного учета объемов строительства, оценку делают на основе нескольких показателей:
- продуктивности работы строительных компаний (это предпочтительный вариант, поскольку он лучше всего отражает объем строительства;
- оборота строительных компаний (в этот показатель включены субсидии, но в нем не учитываются налоги компаний на добавочную стоимость);
- вовлеченности рабочей силы;
- использованных строительных материалов;
- административной информации — выданных разрешений на строительство.
Несмотря на то, что относительная доля строительства в экономической активности Европы в последние годы снизилась, строительство по-прежнему имеет большое значение в экономиках стран еврозоны. Объем строительства вносит серьезный вклад в расчет ВВП региона, он наряду с промышленным производством участвует в первичной оценке экономической активности еврозоны. Также данные по объемам строительства могут служить опережающим индикатором активности рынка недвижимости.
Рост показателя может благоприятно повлиять на котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объемы строительства в Европейском Союзе г/г (European Union Construction Output y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
