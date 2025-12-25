Экономический календарь
Уровень безработицы в Европейском Союзе (European Union Unemployment Rate)
Уровень безработицы (Unemployment Rate) представляет собой количество безработных в процентах от общей численности рабочей силы в регионе. Расчет производится ежемесячно. Общий показатель безработицы по еврозоне – гармонизированное значение, вычисленное на основе данных, полученных по отдельным странам-членам единого валютного пространства.
Рабочая сила — это общее число занятых людей и безработных в регионе. К безработным относятся лица от 15 до 74 лет, которые:
- не трудоустроены на отчетный момент;
- готов приступить к работе не позднее, чем через две недели;
- находятся в активном поиске работы не ранее, чем в течение четырех недель к моменту составления отчета.
Уровень безработицы – важный показатель не только в социальном, но и в экономическом отношении. Рост безработицы вызывает снижение доходов физических лиц – а значит, и влечет за собой снижение потребительской активности. Кроме того, это увеличивает давление на государственный бюджет и сокращает налоговые поступления.
Поэтому уровень безработицы – широко используемый индикатор потребительского рынка и опережающий индикатор состояния валюты. Еврокомиссия использует его при определении экономической политики, коммерческие банки на его основе анализируют бизнес-циклы и формируют потребительские предложения, а ЕЦБ обязательно учитывает уровень безработицы при определении монетарной политики еврозоны и ориентируется на него при принятии решения о краткосрочных процентных ставках регулятора. Рост уровня безработицы, как правило, отрицательно сказывается на котировках евро.
