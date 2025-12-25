Промышленное производство, г/г (Industrial Production y/y) отражает объемы произведенной продукции и активность в промышленной отрасли в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Темпы роста рассчитываются на основе календарно и сезонно скорректированных показателей. В расчет индекса входят производство, горнодобывающая отрасль и коммунальный сектор. Из расчета исключено строительство.

Индекс должен отражать изменение добавленной стоимости в разных отраслях промышленности. Это означает, что цены, полученные предприятиями на разных стадиях производства товара, должны быть вычтены из валовой цены: таким образом предотвращается двойной учет производства. На практике сбор данных с учетом этого производится из различных источников, включая оборот продукции, физические данные о произведенной продукции, промежуточное потребление сырья и энергии, использование рабочей силы и т.д. Чаще всего базовый расчет индекса промышленного производства основан на стоимости валовой стоимости произведенной продукции.

За базисный год расчета индекса на данный момент принят 2010 – индекс промышленного производства за 2010 год равен 100. Индекс промышленного производства — один из важнейших показателей краткосрочной экономической статистики по еврозоне. Аналитики используют его для оценки изменения экономического развития на ранних стадиях, а также для прогноза ВВП региона.

Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках евро.

График последних значений: