Экономический календарь
Промышленное производство в Европейском Союзе г/г (European Union Industrial Production y/y)
|Низкая
|2.0%
|0.9%
|
1.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.9%
|
2.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленное производство, г/г (Industrial Production y/y) отражает объемы произведенной продукции и активность в промышленной отрасли в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Темпы роста рассчитываются на основе календарно и сезонно скорректированных показателей. В расчет индекса входят производство, горнодобывающая отрасль и коммунальный сектор. Из расчета исключено строительство.
Индекс должен отражать изменение добавленной стоимости в разных отраслях промышленности. Это означает, что цены, полученные предприятиями на разных стадиях производства товара, должны быть вычтены из валовой цены: таким образом предотвращается двойной учет производства. На практике сбор данных с учетом этого производится из различных источников, включая оборот продукции, физические данные о произведенной продукции, промежуточное потребление сырья и энергии, использование рабочей силы и т.д. Чаще всего базовый расчет индекса промышленного производства основан на стоимости валовой стоимости произведенной продукции.
За базисный год расчета индекса на данный момент принят 2010 – индекс промышленного производства за 2010 год равен 100. Индекс промышленного производства — один из важнейших показателей краткосрочной экономической статистики по еврозоне. Аналитики используют его для оценки изменения экономического развития на ранних стадиях, а также для прогноза ВВП региона.
Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Европейском Союзе г/г (European Union Industrial Production y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress