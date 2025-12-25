Индекс потребительских цен (Consumer Price Index) отражает изменение цен на потребительскую корзину товаров и услуг в еврозоне с точки зрения потребителей. Это важный индикатор инфляции в Евросоюзе.

Для расчета изменения цен составляется репрезентативная выборка товаров и услуг, так называемая "потребительская корзина". Цель выборки - покрыть основные статьи потребления домохозяйств, включая продукты питания и напитки, средства личной гигиены, периодическую печатную продукцию, стоимость коммунальных расходов, затраты на здравоохранение, образование, развлечения и прочее. Большинство из этих товаров и услуг приобретаются часто или ежедневно.

ИПЦ учитывается при принятии мер денежно-кредитной политики, при индексации заработных плат и социальных выплат, а также в качестве инструмента для расчета изменений в потреблении и уровне жизни. Индексы потребительских цен рассчитываются отдельно для каждого государства, входящего в состав еврозоны. Затем они все по утвержденной методологии сводятся в общий гармонизированный индекс потребительских цен (HICP).

При неизменности других факторов (таких как заработные платы) рост ИПЦ и соответственно рост инфляции означает снижение покупательской способности населения. Рост индекса в условиях недостаточной инфляции положительно сказывается на котировках евро.

График последних значений: