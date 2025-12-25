КалендарьРазделы

Индекс потребительских цен в Европейском Союзе м/м (European Union Consumer Price Index (CPI))

Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Источник:
Евростат (Eurostat)
Сектор:
Цены
Низкая 129.33
129.35
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
129.33
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс потребительских цен (Consumer Price Index) отражает изменение цен на потребительскую корзину товаров и услуг в еврозоне с точки зрения потребителей. Это важный индикатор инфляции в Евросоюзе.

Для расчета изменения цен составляется репрезентативная выборка товаров и услуг, так называемая "потребительская корзина". Цель выборки - покрыть основные статьи потребления домохозяйств, включая продукты питания и напитки, средства личной гигиены, периодическую печатную продукцию, стоимость коммунальных расходов, затраты на здравоохранение, образование, развлечения и прочее. Большинство из этих товаров и услуг приобретаются часто или ежедневно.

ИПЦ учитывается при принятии мер денежно-кредитной политики, при индексации заработных плат и социальных выплат, а также в качестве инструмента для расчета изменений в потреблении и уровне жизни. Индексы потребительских цен рассчитываются отдельно для каждого государства, входящего в состав еврозоны. Затем они все по утвержденной методологии сводятся в общий гармонизированный индекс потребительских цен (HICP).

При неизменности других факторов (таких как заработные платы) рост ИПЦ и соответственно рост инфляции означает снижение покупательской способности населения. Рост индекса в условиях недостаточной инфляции положительно сказывается на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в Европейском Союзе м/м (European Union Consumer Price Index (CPI))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
129.33
129.35
нояб. 2025 предв.
129.35
129.70
окт. 2025
129.70
129.70
окт. 2025 предв.
129.70
129.43
сент. 2025
129.43
129.42
сент. 2025 предв.
129.42
129.31
авг. 2025
129.31
129.32
авг. 2025 предв.
129.32
129.12
июль 2025
129.12
129.10
июль 2025 предв.
129.10
129.10
июнь 2025
129.10
129.07
июнь 2025 предв.
129.07
128.71
май 2025
128.71
128.73
май 2025 предв.
128.73
128.77
апр. 2025
128.77
128.76
апр. 2025 предв.
128.76
128.04
март 2025
128.04
128.04
март 2025 предв.
128.04
127.26
февр. 2025
127.26
127.32
февр. 2025 предв.
127.32
126.72
янв. 2025
126.72
126.71
янв. 2025 предв.
126.71
127.07
дек. 2024
127.07
127.08
дек. 2024 предв.
127.08
126.62
нояб. 2024
126.62
126.67
нояб. 2024 предв.
126.67
127.03
окт. 2024
127.03
127.03
окт. 2024 предв.
127.03
126.60
сент. 2024
126.60
126.63
сент. 2024 предв.
126.63
126.72
авг. 2024
126.72
126.74
авг. 2024 предв.
126.74
126.54
июль 2024
126.54
126.56
июль 2024 предв.
126.56
126.58
июнь 2024
126.58
126.58
июнь 2024 предв.
126.58
126.31
май 2024
126.31
126.32
май 2024 предв.
126.32
126.04
апр. 2024
126.04
126.05
апр. 2024 предв.
126.05
125.31
март 2024
125.31
125.33
март 2024 предв.
125.33
124.38
февр. 2024
124.38
124.37
февр. 2024 предв.
124.37
123.60
янв. 2024
123.60
123.58
янв. 2024 предв.
123.58
124.05
дек. 2023
124.05
124.04
дек. 2023 предв.
124.04
123.85
нояб. 2023
123.85
123.86
нояб. 2023 предв.
123.86
124.54
