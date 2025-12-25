С помощью механизма маржевого кредитования центральные банки предоставляют овернайт-ликвидность по определенным активам национальным банкам, при условии что удовлетворяют критериям, определенным на национальном уровне и уровне ЕС. К данным активам относятся рыночные долговые инструменты, а также другие активы, которые имеют особое отношение к национальным финансовым рынкам и банковским системам и для которых существуют определенные критерии ЕЦБ.

Банки могут либо переводить активы во владение центробанку на время в обмен на деньги, которые затем переводятся обратно, либо получать деньги в форме обеспеченного кредита овернайт. Срок погашения, следовательно, всегда составляет один рабочий день.

Выплачиваемые проценты основаны на заранее установленной ставке, которую ЕЦБ определяет каждые шесть недель. ЕЦБ также может изменить условия или приостановить доступ к такому кредитованию в любое время в соответствии с преследуемыми целями и соображениями общей денежно-кредитной политики.

ЕЦБ предоставляет два других инструмента управления ликвидностью для банков с соответствующими установленными процентными ставками: основные операции по рефинансированию, т. е. однонедельные кредиты ЕЦБ для банков, и депозитные средства, т. е. деньги, которые банки могут внести на ночь в ЕЦБ.

Считается, что снижение процентной ставки стимулирует экономику и евро.

