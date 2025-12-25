Экономический календарь
Индекс цен производителей в Европейском Союзе м/м (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)
|Низкая
|0.1%
|0.1%
|
-0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.2%
|
0.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен производителей м/м (Producer Price Index, PPI m/m) характеризует изменение цены на товары, произведенные внутри еврозоны и проданные на внутреннем рынке, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс рассчитывается с точки зрения производителей продукции. Он отражает базовые цены, в которые не включены НДС и аналогичные налоги, связанные непосредственно с оборотом продукции. В расчете используются фактически проведенные суммы транзакций, чтобы отразить реальное движение цен.
Данные собираются Евростатом ежемесячно от всех стран, входящих в еврозону. Их получают путем опроса выборки из нескольких тысяч предприятий-производителей. Производители разделены на три группы: предприятия по добыче полезных ископаемых, промышленные предприятия и поставщики электричества, газа и воды. Изменение цены оценивается по сравнению с базисным периодом. Он пересматривается каждые 5 лет, и в настоящее время за него принят 2010 год. Регулярно пересматриваются и относительные веса стран в расчете общеевропейского индекса.
Индекс цен производителей фиксирует ценовые движения еще на уровне производства, до момента выхода продуктов на розничный рынок. Поэтому по его изменению можно спрогнозировать последующие изменения цен на уровне потребителей. ИЦП используется как ранний индикатор инфляционного давления в экономике. Его данные используются при формировании денежно-кредитной политики.
Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Европейском Союзе м/м (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
