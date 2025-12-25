Экономический календарь
Индекс потребительских цен в Европейском Союзе м/м (European Union Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Средняя
|-0.3%
|-0.3%
|
-0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
-0.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен, м/м (Consumer Price Index (CPI) m/m) отражает изменение цен на товары и услуги в еврозоне в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индексы потребительских цен рассчитываются отдельно для каждого государства, входящего в состав еврозоны. Затем они все по утвержденной методологии сводятся в общий гармонизированный индекс потребительских цен (HICP).
Индекс потребительских цен демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг. В корзину его расчета входят 12 основных категорий товаров и услуг: продукты питания, алкоголь и табачные изделия, одежда, жилье, коммунальные расходы, здоровье, транспорт, связь, отдых и культура, образование, отели и рестораны, и последняя категория – «разное».
В расчет не входят продукты и услуги, которые не являются частью конечных потребительских расходов домохозяйств. Исключены из индекса и некоторые категории расходов, которые невозможно поставить под единую систему учета: например, азартные игры, вмененная аренда жилья, страхование жизни, государственное страхование здоровья, косвенно исчисляемые услуги по финансовому посредничеству и т.д.
Индекс потребительских цен, или инфляция в еврозоне – показатель ценовой стабильности, который Совет Управляющих ЕЦБ использует для оценки эффективности денежно-кредитной политики. Рост индекса в условиях недостаточной инфляции положительно сказывается на котировках евро.
