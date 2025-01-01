Экономический календарь
Выступление члена правления Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Лейна (European Central Bank (ECB) Executive Board Member Lane Speech)
Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Сектор:
Деньги
Выступление члена правления ЕЦБ (ECB Executive Board Member Speech) – событие, которое может повлиять на евро, в зависимости от тона риторики и намеков, которые аналитики могут усмотреть в словах спикера. Члены правления участвуют в голосовании по процентной ставке и монетарной политике европейского регулятора.