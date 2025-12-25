Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м (CPI excl. Energy and Unprocessed Food м/м) отражает изменения цен на корзину потребительских товаров и услуг в текущем месяце в сравнении с предыдущим.

Индекс потребительских цен демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг. В корзину его расчета входят основные категории товаров и услуг: одежда, жилье, коммунальные расходы, здоровье, транспорт, связь, отдых и культура, образование, отели и рестораны, и последняя категория – «разное». Из расчета данного вида ИПЦ исключены энергия и непереработанные пищевые продукты, цены на которые могут сильно колебаться в течение одного и того же месяца.

Индексы потребительских цен рассчитываются отдельно для каждого государства, входящего в состав еврозоны. Затем Евростат сводит их в общий гармонизированный индекс потребительских цен ЕС (HICP) по утвержденной методологии. Для расчета ИПЦ м/м берется выборка из оригинальных цен без поправки на сезонность и календарные изменения.

ИПЦ - ключевой индикатор для оценки инфляции, используемый при принятии решения о необходимости принятия тех или иных мер денежно-кредитной политики. Влияние индекса на котировки евро обычно не бывает значительным, поскольку ИПЦ держится на уровне целевой инфляции Европейского центрального банка.

