Экономический календарь
Индекс потребительских цен в Европейском Союзе без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)
|Низкая
|-0.4%
|-0.4%
|
-0.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.3%
|
-0.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м (CPI excl. Energy and Unprocessed Food м/м) отражает изменения цен на корзину потребительских товаров и услуг в текущем месяце в сравнении с предыдущим.
Индекс потребительских цен демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг. В корзину его расчета входят основные категории товаров и услуг: одежда, жилье, коммунальные расходы, здоровье, транспорт, связь, отдых и культура, образование, отели и рестораны, и последняя категория – «разное». Из расчета данного вида ИПЦ исключены энергия и непереработанные пищевые продукты, цены на которые могут сильно колебаться в течение одного и того же месяца.
Индексы потребительских цен рассчитываются отдельно для каждого государства, входящего в состав еврозоны. Затем Евростат сводит их в общий гармонизированный индекс потребительских цен ЕС (HICP) по утвержденной методологии. Для расчета ИПЦ м/м берется выборка из оригинальных цен без поправки на сезонность и календарные изменения.
ИПЦ - ключевой индикатор для оценки инфляции, используемый при принятии решения о необходимости принятия тех или иных мер денежно-кредитной политики. Влияние индекса на котировки евро обычно не бывает значительным, поскольку ИПЦ держится на уровне целевой инфляции Европейского центрального банка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в Европейском Союзе без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
