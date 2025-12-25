Экономический календарь
Индекс стоимости рабочей силы в Европейском Союзе (European Union Labour Cost Index)
|Низкая
|3.3%
|3.3%
|
3.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс стоимости рабочей силы, г/г (Labour Cost Index y/y) — отражает, как изменились затраты работодателей на почасовую оплату труда сотрудников за отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Индекс рассчитывается в номинальном выражении и не корректируется на инфляцию. Он представляет собой соотношение вознаграждения на одного сотрудника к производительности труда (определяемой как ВВП на одного работающего).
В расчет индекса входят как регулярная заработная плата, так и расходы на работников, отличные от нее. Расходы на заработную плату включают: прямое вознаграждение, бонусы и надбавки (как в денежном, так и в натуральном выражении), выплаты за неиспользованные дни отпуска, затраты в натуральной форме (обеды, чай, топливо, корпоративные автомобили). В категорию других учитываемых расходов входят: социальные взносы работодателей, налог на занятость, выплаты сотрудникам по нетрудоспособности, пенсионные выплаты и т.д.
В расчет индекса стоимости рабочей силы не входят расходы на профессиональную подготовку сотрудников, на рабочую одежду и инвентарь, а также плата рекрутинговым организациям за поиск и подбор персонала.
Данные для расчета индекса собраны путем сбора административных данных и посредством опросов работодателей по странам, входящим в еврозону. Также используются процедуры статистической оценки. Вес отдельного государства при расчете индекса определяется в соответствии с его долей затрат на рабочую силу относительно остальных стран-участниц еврозоны.
Показатель используется для оценки инфляции, при прогнозе роста потребительских расходов. Затраты на рабочую силу – важный потенциальный показатель инфляции. Показатель внимательно отслеживается экономистами, поскольку с его учетом разрабатывается денежно-кредитная политика еврозоны. Также он важен в экономическом анализе. Рост индекса стоимости рабочей силы положительно влияет на котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс стоимости рабочей силы в Европейском Союзе (European Union Labour Cost Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress