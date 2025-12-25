Индекс стоимости рабочей силы, г/г (Labour Cost Index y/y) — отражает, как изменились затраты работодателей на почасовую оплату труда сотрудников за отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Индекс рассчитывается в номинальном выражении и не корректируется на инфляцию. Он представляет собой соотношение вознаграждения на одного сотрудника к производительности труда (определяемой как ВВП на одного работающего).

В расчет индекса входят как регулярная заработная плата, так и расходы на работников, отличные от нее. Расходы на заработную плату включают: прямое вознаграждение, бонусы и надбавки (как в денежном, так и в натуральном выражении), выплаты за неиспользованные дни отпуска, затраты в натуральной форме (обеды, чай, топливо, корпоративные автомобили). В категорию других учитываемых расходов входят: социальные взносы работодателей, налог на занятость, выплаты сотрудникам по нетрудоспособности, пенсионные выплаты и т.д.

В расчет индекса стоимости рабочей силы не входят расходы на профессиональную подготовку сотрудников, на рабочую одежду и инвентарь, а также плата рекрутинговым организациям за поиск и подбор персонала.

Данные для расчета индекса собраны путем сбора административных данных и посредством опросов работодателей по странам, входящим в еврозону. Также используются процедуры статистической оценки. Вес отдельного государства при расчете индекса определяется в соответствии с его долей затрат на рабочую силу относительно остальных стран-участниц еврозоны.

Показатель используется для оценки инфляции, при прогнозе роста потребительских расходов. Затраты на рабочую силу – важный потенциальный показатель инфляции. Показатель внимательно отслеживается экономистами, поскольку с его учетом разрабатывается денежно-кредитная политика еврозоны. Также он важен в экономическом анализе. Рост индекса стоимости рабочей силы положительно влияет на котировки евро.

