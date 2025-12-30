ВВП, или валовой внутренний продукт, г/г (Gross Domestic Product (GDP) y/y) отражает изменение общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных в еврозоне за текущий квартал по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Из расчета исключена стоимость товаров и услуг, используемых в промежуточном производстве. Данные скорректированы с учетом сезонных колебаний. Расчет ВВП еврозоны производится исходя из ВВП отдельных стран-участниц единого валютного пространства.

Формула расчета ВВП, отталкиваясь от расходов, в общем виде выглядит как сумма следующих слагаемых:

расходы на личное потребление;

валовое накопление капитала (инвестиции в частные компании – покупка станков, оборудования и т.д.);

государственные расходы (как на потребление, так и в виде инвестиций);

чистый экспорт страны (экспорт минус импорт. Это слагаемое может иметь отрицательное значение).

Наиболее важные статистические источники сбора данных для расчета, доступные в национальных сводках по странам еврозоны, следующие:

краткосрочные бизнес-опросы, которые обеспечивают информацию о продажах и обороте, закупках, материальных запасах, компенсации работников и занятости, индексах производства и розничных продажах;

опросы домохозяйств о доходах и расходах на товары и услуги;

ценовая статистика (ИПЦ, ИЦП, индексы цен на импорт и экспорт, индекс стоимости строительства);

статистика внешней торговли;

информация из административных источников (государственные доходы и расходы, финансовые отчеты, налоговые декларации, платежный баланс, выданные разрешения на строительство, данные о занятости и т.п.).

ВВП — основной показатель здоровья экономики региона. Рост показателя означает подъем экономики и уровня благосостояния населения. Поэтому увеличение ВВП может благоприятно отразиться на котировках евро.

