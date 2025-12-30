Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) в Европейском Союзе г/г (European Union Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Средняя
|1.4%
|1.3%
|
1.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.3%
|
1.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
ВВП, или валовой внутренний продукт, г/г (Gross Domestic Product (GDP) y/y) отражает изменение общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных в еврозоне за текущий квартал по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Из расчета исключена стоимость товаров и услуг, используемых в промежуточном производстве. Данные скорректированы с учетом сезонных колебаний. Расчет ВВП еврозоны производится исходя из ВВП отдельных стран-участниц единого валютного пространства.
Формула расчета ВВП, отталкиваясь от расходов, в общем виде выглядит как сумма следующих слагаемых:
- расходы на личное потребление;
- валовое накопление капитала (инвестиции в частные компании – покупка станков, оборудования и т.д.);
- государственные расходы (как на потребление, так и в виде инвестиций);
- чистый экспорт страны (экспорт минус импорт. Это слагаемое может иметь отрицательное значение).
Наиболее важные статистические источники сбора данных для расчета, доступные в национальных сводках по странам еврозоны, следующие:
- краткосрочные бизнес-опросы, которые обеспечивают информацию о продажах и обороте, закупках, материальных запасах, компенсации работников и занятости, индексах производства и розничных продажах;
- опросы домохозяйств о доходах и расходах на товары и услуги;
- ценовая статистика (ИПЦ, ИЦП, индексы цен на импорт и экспорт, индекс стоимости строительства);
- статистика внешней торговли;
- информация из административных источников (государственные доходы и расходы, финансовые отчеты, налоговые декларации, платежный баланс, выданные разрешения на строительство, данные о занятости и т.п.).
ВВП — основной показатель здоровья экономики региона. Рост показателя означает подъем экономики и уровня благосостояния населения. Поэтому увеличение ВВП может благоприятно отразиться на котировках евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) в Европейском Союзе г/г (European Union Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
