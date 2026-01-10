Индикатор уровня занятости (Employment Level) показывает количество трудоустроенных лиц в Евросоюзе. Трудоустроенными считаются лица старше 15 лет, которые выполняли какую-либо оплачиваемую работу как минимум в течение одного часа в указанную неделю, а также люди, которые не были в указанное время на своей работе по причине болезни, отпуска, забастовок, перерыва на обучение и пр. Евростат публикует квартальные и годовые данные занятости.

Индикатор рассчитывается на основе Исследования рабочей силы в Евросоюзе. Опрос проводится среди частных домохозяств, при этом в нем не участвуют коллективные хозяйства, такие как пансионаты, дома престарелых и пр. Основная цель опроса - классифицировать население по трем взаимоисключаемым группам: трудоустроенные, нетрудоустроенные и экономически неактивное население (студенты, пенсионеры и домохозяйки).

Изменение уровня занятости напрямую влияет на доходы населения и соответственно на покупательскую способность. Поэтому значения индикатора выше прогнозируемого уровня благоприятно влияет на котировки евро.

График последних значений: