Экономический календарь
Уровень занятости в Европейском Союзе (European Union Employment Level)
|Средняя
|172.049 млн
|
171.840 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
172.049 млн
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индикатор уровня занятости (Employment Level) показывает количество трудоустроенных лиц в Евросоюзе. Трудоустроенными считаются лица старше 15 лет, которые выполняли какую-либо оплачиваемую работу как минимум в течение одного часа в указанную неделю, а также люди, которые не были в указанное время на своей работе по причине болезни, отпуска, забастовок, перерыва на обучение и пр. Евростат публикует квартальные и годовые данные занятости.
Индикатор рассчитывается на основе Исследования рабочей силы в Евросоюзе. Опрос проводится среди частных домохозяств, при этом в нем не участвуют коллективные хозяйства, такие как пансионаты, дома престарелых и пр. Основная цель опроса - классифицировать население по трем взаимоисключаемым группам: трудоустроенные, нетрудоустроенные и экономически неактивное население (студенты, пенсионеры и домохозяйки).
Изменение уровня занятости напрямую влияет на доходы населения и соответственно на покупательскую способность. Поэтому значения индикатора выше прогнозируемого уровня благоприятно влияет на котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень занятости в Европейском Союзе (European Union Employment Level)".
