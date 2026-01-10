КалендарьРазделы

Уровень занятости в Европейском Союзе (European Union Employment Level)

Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Источник:
Евростат (Eurostat)
Сектор:
Труд
Средняя 172.049 млн
171.840 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
172.049 млн
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индикатор уровня занятости (Employment Level) показывает количество трудоустроенных лиц в Евросоюзе. Трудоустроенными считаются лица старше 15 лет, которые выполняли какую-либо оплачиваемую работу как минимум в течение одного часа в указанную неделю, а также люди, которые не были в указанное время на своей работе по причине болезни, отпуска, забастовок, перерыва на обучение и пр. Евростат публикует квартальные и годовые данные занятости.

Индикатор рассчитывается на основе Исследования рабочей силы в Евросоюзе. Опрос проводится среди частных домохозяств, при этом в нем не участвуют коллективные хозяйства, такие как пансионаты, дома престарелых и пр. Основная цель опроса - классифицировать население по трем взаимоисключаемым группам: трудоустроенные, нетрудоустроенные и экономически неактивное население (студенты, пенсионеры и домохозяйки).

Изменение уровня занятости напрямую влияет на доходы населения и соответственно на покупательскую способность. Поэтому значения индикатора выше прогнозируемого уровня благоприятно влияет на котировки евро.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень занятости в Европейском Союзе (European Union Employment Level)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025 предв.
172.049 млн
171.840 млн
2 кв. 2025 предв.
171.695 млн
171.536 млн
1 кв. 2025 предв.
171.791 млн
171.266 млн
4 кв. 2024 предв.
171.166 млн
170.981 млн
3 кв. 2024 предв.
170.877 млн
170.571 млн
2 кв. 2024 предв.
170.184 млн
169.809 млн
1 кв. 2024
169.861 млн
169.842 млн
1 кв. 2024 предв.
169.842 млн
169.323 млн
4 кв. 2023
167.534 млн
167.479 млн
4 кв. 2023 предв.
167.479 млн
168.734 млн
3 кв. 2023
168.734 млн
168.720 млн
3 кв. 2023 предв.
168.720 млн
168.252 млн
2 кв. 2023
168.462 млн
168.494 млн
2 кв. 2023 предв.
168.494 млн
168.162 млн
1 кв. 2023
168.181 млн
167.817 млн
1 кв. 2023 предв.
167.817 млн
165.063 млн
4 кв. 2022
165.042 млн
165.073 млн
4 кв. 2022 предв.
165.073 млн
164.488 млн
3 кв. 2022
164.500 млн
164.475 млн
3 кв. 2022 предв.
164.475 млн
164.105 млн
2 кв. 2022
164.098 млн
163.413 млн
2 кв. 2022 предв.
163.413 млн
162.978 млн
1 кв. 2022
162.875 млн
162.551 млн
1 кв. 2022 предв.
162.551 млн
161.799 млн
4 кв. 2021
161.858 млн
161.758 млн
4 кв. 2021 предв.
161.758 млн
160.976 млн
3 кв. 2021
160.974 млн
160.758 млн
3 кв. 2021 предв.
160.758 млн
159.269 млн
2 кв. 2021
158.953 млн
158.447 млн
2 кв. 2021 предв.
158.447 млн
157.683 млн
1 кв. 2021
157.619 млн
157.441 млн
1 кв. 2021 предв.
157.441 млн
157.972 млн
4 кв. 2020
157.948 млн
157.927 млн
4 кв. 2020 предв.
157.927 млн
157.389 млн
3 кв. 2020
157.387 млн
157.346 млн
3 кв. 2020 предв.
157.346 млн
155.893 млн
2 кв. 2020
155.597 млн
155.895 млн
2 кв. 2020 предв.
155.895 млн
160.439 млн
1 кв. 2020
160.371 млн
160.363 млн
1 кв. 2020 предв.
160.363 млн
160.756 млн
4 кв. 2019
160.746 млн
160.585 млн
4 кв. 2019 предв.
160.585 млн
160.148 млн
3 кв. 2019
160.128 млн
160.170 млн
3 кв. 2019 предв.
160.170 млн
159.956 млн
2 кв. 2019
160.006 млн
159.930 млн
2 кв. 2019 предв.
159.930 млн
159.555 млн
1 кв. 2019
159.500 млн
