Розничные продажи, м/м (Retail Sales m/m) — индикатор изменения объемов розничных продаж товаров и услуг в еврозоне в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Расчет производится с поправкой на инфляцию — для этого вводится специальный дефлятор. Также делается поправка на календарные и сезонные эффекты (чтобы, к примеру, исключить влияние рождественских распродаж или летнего туристического сезона).

В понятие розничного оборота включена вся сумма счетов, выставленных учтенными статистическими единицами за отчетный период. В него включены все платежи, включая расходы на упаковку и транспортировку. При расчете учитываются цены со всеми действующими скидками и бонусами — то есть, реально полученные продавцом, а не номинальные цены из каталога. Из расчета исключаются НДС и аналогичные налоги, стоимость аренды, поступления от персонала (например, взносы или пожертвования), продажа собственной недвижимости предприятия и средств производства, процентные платежи и тому подобные расходы.

Экономисты рассматривают изменение объема розничных продаж как один из ключевых индикаторов потребительских расходов и потребительской активности. В свою очередь, эти показатели влияют на уровень инфляции в еврозоне. Чем больше тратят потребители, тем выше инфляция и тем активнее растет экономика. Таким образом, увеличение розничных продаж в еврозоне может оказать благоприятное воздействие на котировки евро.

График последних значений: