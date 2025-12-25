Экономический календарь
Розничные продажи в Европейском Союзе м/м (European Union Retail Sales m/m)
|Низкая
|0.0%
|0.0%
|
0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
0.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи, м/м (Retail Sales m/m) — индикатор изменения объемов розничных продаж товаров и услуг в еврозоне в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Расчет производится с поправкой на инфляцию — для этого вводится специальный дефлятор. Также делается поправка на календарные и сезонные эффекты (чтобы, к примеру, исключить влияние рождественских распродаж или летнего туристического сезона).
В понятие розничного оборота включена вся сумма счетов, выставленных учтенными статистическими единицами за отчетный период. В него включены все платежи, включая расходы на упаковку и транспортировку. При расчете учитываются цены со всеми действующими скидками и бонусами — то есть, реально полученные продавцом, а не номинальные цены из каталога. Из расчета исключаются НДС и аналогичные налоги, стоимость аренды, поступления от персонала (например, взносы или пожертвования), продажа собственной недвижимости предприятия и средств производства, процентные платежи и тому подобные расходы.
Экономисты рассматривают изменение объема розничных продаж как один из ключевых индикаторов потребительских расходов и потребительской активности. В свою очередь, эти показатели влияют на уровень инфляции в еврозоне. Чем больше тратят потребители, тем выше инфляция и тем активнее растет экономика. Таким образом, увеличение розничных продаж в еврозоне может оказать благоприятное воздействие на котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Европейском Союзе м/м (European Union Retail Sales m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress