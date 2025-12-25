Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г (CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y) отражает изменения цен на корзину потребительских товаров и услуг в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Индекс потребительских цен демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг. В корзину его расчета входят основные категории товаров и услуг: одежда, жилье, коммунальные расходы, здоровье, транспорт, связь, отдых и культура, образование, отели и рестораны, и последняя категория – «разное». Из расчета данного вида ИПЦ исключены энергия и непереработанные пищевые продукты, цены на которые могут сильно колебаться в течение одного и того же месяца.

Индексы потребительских цен рассчитываются отдельно для каждого государства, входящего в состав еврозоны. Затем Евростат сводит их в общий гармонизированный индекс потребительских цен ЕС (HICP) по утвержденной методологии. Для расчета индекса берется выборка из оригинальных цен без поправки на сезонность и календарные изменения.

ИПЦ - ключевой индикатор для оценки инфляции, используемый при принятии решения о необходимости принятия тех или иных мер денежно-кредитной политики. ЕЦБ определяет стабильность цен на основе ежегодного изменение гармонизированного индекса потребительских цен. Влияние индекса на котировки евро обычно не бывает значительным, поскольку ИПЦ держится на уровне целевой инфляции Европейского центрального банка.

График последних значений: