Решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам (ECB Deposit Rate Decision) выносится Правлением регулятора каждые шесть недель на заседании по денежно-кредитной политике и оглашается сразу же по окончании заседания.

Ставка по депозитным средствам — одна из трех ключевых процентных ставок, которые устанавливает регулятор еврозоны (две остальные – это ставка рефинансирования и ставка маржинального кредитования). Это процент, который коммерческие банки платят за размещение краткосрочных (овернайт) депозитов в национальном центробанке. Решение о ее размере принимается в зависимости от сложившихся перспектив инфляции и роста экономики.

Когда нужно добиться интенсивного роста экономики и подъема инфляции до целевого уровня (для еврозоны это сейчас 2%), центробанки часто снижают свои процентные ставки, в том числе и ставки по депозитам. С 2014 года в ЕЦБ действует отрицательная процентная ставка по депозитам: банки платят за хранение своих денег. Отрицательные ставки по депозитам вводятся с целью интенсификации финансовых потоков, чтобы стимулировать банки не сохранять деньги на счетах у регулятора, а вкладывать их в экономику страны — например, кредитовать другие банки или предприятия.

Снижение ставки регулятора по депозитным средствам приводит к снижению котировок евро.

График последних значений: