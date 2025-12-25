Решение ЕЦБ по процентной ставке (ECB Interest Rate Decision) выносится Правлением регулятора каждые шесть недель на заседании по денежно-кредитной политике и оглашается сразу же по окончании заседания. Это одно из важнейших макроэкономических событий в еврозоне, которое способно повлиять на котировки единой валюты.

Помимо ставки по депозитным средствам, к ключевым процентным ставкам регулятора относятся также ставка рефинансирования и ставка маржинального кредитования. Ставка рефинансирования обеспечивает основную часть ликвидности финансовой системы еврозоны и влияет на кредитную активность в регионе. Она представляет собой минимально возможный процент, который указывается в заявках на привлечение средств в тендерах ЕЦБ. С помощью подобных тендеров ЕЦБ предоставляет ликвидность под фиксированную ставку рефинансирования.

Решение о размере ставки рефинансирования принимается в зависимости от сложившихся перспектив инфляции и роста экономики. Чем она ниже, тем дешевле коммерческим банкам обходится кредитование у регулятора – и тем дешевле становятся кредиты для физических лиц и предприятий. Таким образом, снижение ставки рефинансирования удешевляет евро и разгоняет инфляционные процессы, вводя большую массу денег в экономическую систему.

Снижение процентной ставки ЕЦБ отрицательно сказывается на котировках единой валюты. И наоборот, если регулятор повышает свою ставку рефинансирования – это всегда повышает котировки евро.

График последних значений: