Экономический календарь
Решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по процентной ставке (European Central Bank (ECB) Interest Rate Decision)
|Высокая
|2.15%
|
2.15%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
2.15%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Решение ЕЦБ по процентной ставке (ECB Interest Rate Decision) выносится Правлением регулятора каждые шесть недель на заседании по денежно-кредитной политике и оглашается сразу же по окончании заседания. Это одно из важнейших макроэкономических событий в еврозоне, которое способно повлиять на котировки единой валюты.
Помимо ставки по депозитным средствам, к ключевым процентным ставкам регулятора относятся также ставка рефинансирования и ставка маржинального кредитования. Ставка рефинансирования обеспечивает основную часть ликвидности финансовой системы еврозоны и влияет на кредитную активность в регионе. Она представляет собой минимально возможный процент, который указывается в заявках на привлечение средств в тендерах ЕЦБ. С помощью подобных тендеров ЕЦБ предоставляет ликвидность под фиксированную ставку рефинансирования.
Решение о размере ставки рефинансирования принимается в зависимости от сложившихся перспектив инфляции и роста экономики. Чем она ниже, тем дешевле коммерческим банкам обходится кредитование у регулятора – и тем дешевле становятся кредиты для физических лиц и предприятий. Таким образом, снижение ставки рефинансирования удешевляет евро и разгоняет инфляционные процессы, вводя большую массу денег в экономическую систему.
Снижение процентной ставки ЕЦБ отрицательно сказывается на котировках единой валюты. И наоборот, если регулятор повышает свою ставку рефинансирования – это всегда повышает котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по процентной ставке (European Central Bank (ECB) Interest Rate Decision)".
