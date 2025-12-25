Экономический календарь
Счет текущих операций Европейского Союза без учета сезонных колебаний (European Union Current Account n.s.a.)
|Низкая
|N/D
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Счет текущих операций (Current Account) является важной частью платежного баланса региона. Платежный баланс систематизирует данные обо всех экономических транзакциях между резидентами и нерезидентами страны или географической территории за определенный период, который обычно составляет год. Счет текущих операций показывает, увеличился ли объем потоков платежей, а также показывает профицит или дефицит платежного баланса. Это важные показатели экономики Евросоюза.
Сальдо счета текущих операций содержит в себе четыре других показателя: сальдо торгового баланса (импорт и экспорт товаров), сальдо услуг (транспортные и страховые операции), сальдо переводов (денежные переводы от сотрудников, международных организаций в другие страны и из других стран, помощь в целях развития и др.) и баланс доходов (заработная плата, проценты и дивиденды).
По сравнению с платежным балансом, наиболее полным из этих индикаторов, Сальдо счета текущих операций не включает потоки денежных средств от импорта и экспорта капитала, а также колебания золотовалютных резервов. Таким образом, Счет текущих операций Европейского Союза предоставляет значимую информацию о внешнеэкономических связях еврозоны.
Профицит счета текущих операций увеличивает чистые внешние активы и приводит к увеличению экспорта капитала в форме увеличения внешних активов на счете капитальных операций. Некоторые экономисты интерпретируют это как признак слабости, другие — как силу. Обратная ситуация возникает в случае дефицита текущего счета. Кроме того, длительные растущие дисбалансы внешних операций рассматриваются как причины финансовых кризисов.
Значения индекса рассчитываются без учета сезонных и календарных колебаний, поэтому в них прослеживаются типичные сезонные модели.
В целом же превышение текущего показателя над прогнозным считается благоприятным для котировок евро, а значение ниже ожидаемого — негативным.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Европейского Союза без учета сезонных колебаний (European Union Current Account n.s.a.)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
