Счет текущих операций (Current Account) является важной частью платежного баланса региона. Платежный баланс систематизирует данные обо всех экономических транзакциях между резидентами и нерезидентами страны или географической территории за определенный период, который обычно составляет год. Счет текущих операций показывает, увеличился ли объем потоков платежей, а также показывает профицит или дефицит платежного баланса. Это важные показатели экономики Евросоюза.

Сальдо счета текущих операций содержит в себе четыре других показателя: сальдо торгового баланса (импорт и экспорт товаров), сальдо услуг (транспортные и страховые операции), сальдо переводов (денежные переводы от сотрудников, международных организаций в другие страны и из других стран, помощь в целях развития и др.) и баланс доходов (заработная плата, проценты и дивиденды).

По сравнению с платежным балансом, наиболее полным из этих индикаторов, Сальдо счета текущих операций не включает потоки денежных средств от импорта и экспорта капитала, а также колебания золотовалютных резервов. Таким образом, Счет текущих операций Европейского Союза предоставляет значимую информацию о внешнеэкономических связях еврозоны.

Профицит счета текущих операций увеличивает чистые внешние активы и приводит к увеличению экспорта капитала в форме увеличения внешних активов на счете капитальных операций. Некоторые экономисты интерпретируют это как признак слабости, другие — как силу. Обратная ситуация возникает в случае дефицита текущего счета. Кроме того, длительные растущие дисбалансы внешних операций рассматриваются как причины финансовых кризисов.

Значения индекса рассчитываются без учета сезонных и календарных колебаний, поэтому в них прослеживаются типичные сезонные модели.

В целом же превышение текущего показателя над прогнозным считается благоприятным для котировок евро, а значение ниже ожидаемого — негативным.

