Экономический календарь
Индекс доверия инвесторов от Sentix в Европейском Союзе (European Union Sentix Investor Confidence)
|Низкая
|-6.2
|-6.3
|
-7.4
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-6.2
|
-6.2
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Еженедельный опрос sentix проводится среди добровольно зарегистрировавшихся участников на предмет их ожиданий относительно фондовых индексов, рынков облигаций, иностранной валюты и товаров, а также дополнительных вопросов на ближайшие 6 месяцев. Респондентам предлагаются четыре варианта ответа, с помощью которых можно выразить ожидания: бычьи, нейтральные, медвежьи и "нет ответа".
На основе данных опроса sentix рассчитываются и публикуются различные индексы, включая Экономический индекс по еврозоне. Итоговое настроение рассчитывается делением разницы между медвежьими и бычьими оценками на количество участников опроса.
Сама организация sentix предлагает использовать индексы при принятии краткосрочных и среднесрочных инвестиционных решений. При этом sentix считает более разумным действовать против тренда или настроения, если индекс достигает экстремальных значений. Согласно практическому правилу, значение выше 0,4, т.е. на 40% больше быков, чем медведей, считается признаком предстоящего ослабления, а -0,3, т.е. на 30% больше медведей, чем быков, указывает на возможное повышение цен. Тем не менее значения для разных рынков могут отличаться. Также может быть полезен анализ расхождений, т.е. если новый максимум цен не сопровождается новым максимумом настроений, это также может указывать на разворот тренда.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия инвесторов от Sentix в Европейском Союзе (European Union Sentix Investor Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress