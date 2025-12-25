Еженедельный опрос sentix проводится среди добровольно зарегистрировавшихся участников на предмет их ожиданий относительно фондовых индексов, рынков облигаций, иностранной валюты и товаров, а также дополнительных вопросов на ближайшие 6 месяцев. Респондентам предлагаются четыре варианта ответа, с помощью которых можно выразить ожидания: бычьи, нейтральные, медвежьи и "нет ответа".

На основе данных опроса sentix рассчитываются и публикуются различные индексы, включая Экономический индекс по еврозоне. Итоговое настроение рассчитывается делением разницы между медвежьими и бычьими оценками на количество участников опроса.

Сама организация sentix предлагает использовать индексы при принятии краткосрочных и среднесрочных инвестиционных решений. При этом sentix считает более разумным действовать против тренда или настроения, если индекс достигает экстремальных значений. Согласно практическому правилу, значение выше 0,4, т.е. на 40% больше быков, чем медведей, считается признаком предстоящего ослабления, а -0,3, т.е. на 30% больше медведей, чем быков, указывает на возможное повышение цен. Тем не менее значения для разных рынков могут отличаться. Также может быть полезен анализ расхождений, т.е. если новый максимум цен не сопровождается новым максимумом настроений, это также может указывать на разворот тренда.

График последних значений: