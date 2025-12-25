Экономический календарь
Затраты на заработную плату, г/г (Wage Costs y/y) — показатель, отражающий изменение средней почасовой заработной платы сотрудников предприятий-резидентов еврозоны в отчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Это один из двух компонентов расчета индекса стоимости рабочей силы. Затраты на заработную плату сотрудников включают: прямое вознаграждение (окладную часть), бонусы и надбавки (как в денежном, так и в натуральном выражении), выплаты за неиспользованные дни отпуска и затраты в натуральной форме (обеды, чай, топливо, расходы на проезд, в случае, если они оплачиваются работодателем).
Статистика этих затрат собирается на ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной основе в государствах, входящих в еврозону. Исследование включает в себя очень подробный опрос, который проходит раз в четыре года. В нем участвуют предприятия, на которых занято 10 и более сотрудников. В исследование включены все сектора экономики, за исключением сельского хозяйства, рыболовства, государственного управления и частных домохозяйств.
Затем данные вычисляются путем экстраполяции на основе фактора производительности. В полной версии отчета доступны общие данные по еврозоне (19 стран), Евросоюзу (28 стран) и каждому государству в отдельности.
Показатель используется для оценки инфляции, при прогнозе роста потребительских расходов. Затраты на рабочую силу – важный потенциальный показатель инфляции. Показатель внимательно отслеживается экономистами, поскольку с его учетом разрабатывается денежно-кредитная политика еврозоны. Также он важен в экономическом анализе.
Рост затрат на заработную плату позволяет спрогнозировать рост потребительских расходов, а значит, и инфляции. Это положительно влияет на котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Затраты на заработную плату в Европейском Союзе г/г (European Union Wage Costs y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
