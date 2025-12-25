Затраты на заработную плату, г/г (Wage Costs y/y) — показатель, отражающий изменение средней почасовой заработной платы сотрудников предприятий-резидентов еврозоны в отчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Это один из двух компонентов расчета индекса стоимости рабочей силы. Затраты на заработную плату сотрудников включают: прямое вознаграждение (окладную часть), бонусы и надбавки (как в денежном, так и в натуральном выражении), выплаты за неиспользованные дни отпуска и затраты в натуральной форме (обеды, чай, топливо, расходы на проезд, в случае, если они оплачиваются работодателем).

Статистика этих затрат собирается на ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной основе в государствах, входящих в еврозону. Исследование включает в себя очень подробный опрос, который проходит раз в четыре года. В нем участвуют предприятия, на которых занято 10 и более сотрудников. В исследование включены все сектора экономики, за исключением сельского хозяйства, рыболовства, государственного управления и частных домохозяйств.

Затем данные вычисляются путем экстраполяции на основе фактора производительности. В полной версии отчета доступны общие данные по еврозоне (19 стран), Евросоюзу (28 стран) и каждому государству в отдельности.

Показатель используется для оценки инфляции, при прогнозе роста потребительских расходов. Затраты на рабочую силу – важный потенциальный показатель инфляции. Показатель внимательно отслеживается экономистами, поскольку с его учетом разрабатывается денежно-кредитная политика еврозоны. Также он важен в экономическом анализе.

Рост затрат на заработную плату позволяет спрогнозировать рост потребительских расходов, а значит, и инфляции. Это положительно влияет на котировки евро.

График последних значений: