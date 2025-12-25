КалендарьРазделы

Базовый индекс потребительских цен в Европейском Союзе г/г (European Union Core Consumer Price Index (CPI) y/y)

Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Источник:
Евростат (Eurostat)
Сектор:
Цены
Средняя 2.4% 2.4%
2.4%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
2.4%
2.4%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен, г/г (Core Consumer Price Index (CPI) y/y) отражает изменение цен на товары и услуги в еврозоне в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индексы потребительских цен рассчитываются отдельно для каждого государства, входящего в состав еврозоны. Затем они все по утвержденной методологии сводятся в общий гармонизированный индекс потребительских цен (HICP).

Индекс потребительских цен демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг. В корзину его расчета входят основные категории товаров и услуг: одежда, жилье, коммунальные расходы, здоровье, транспорт, связь, отдых и культура, образование, отели и рестораны, и последняя категория – «разное».

В расчет базового индекса не входят цены на продукты питания, алкоголь, табачные изделия и энергию, в силу высокой волатильности. Также игнорируются продукты и услуги, которые не являются частью конечных потребительских расходов домохозяйств, а также некоторые категории расходов, которые невозможно поставить под единую систему учета: например, азартные игры, вмененная аренда жилья, страхование жизни, государственное страхование здоровья, косвенно исчисляемые услуги по финансовому посредничеству и т.д.

Индекс потребительских цен, или инфляция в еврозоне – показатель ценовой стабильности, который Совет Управляющих ЕЦБ использует для оценки эффективности денежно-кредитной политики. Рост индекса в условиях недостаточной инфляции положительно сказывается на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен в Европейском Союзе г/г (European Union Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
2.4%
2.4%
2.4%
нояб. 2025 предв.
2.4%
2.4%
2.4%
окт. 2025
2.4%
2.4%
2.4%
окт. 2025 предв.
2.4%
2.2%
2.4%
сент. 2025
2.4%
2.3%
2.3%
сент. 2025 предв.
2.3%
2.2%
2.3%
авг. 2025
2.3%
2.3%
2.3%
авг. 2025 предв.
2.3%
2.2%
2.3%
июль 2025
2.3%
2.3%
2.3%
июль 2025 предв.
2.3%
2.3%
2.3%
июнь 2025
2.3%
2.3%
2.3%
июнь 2025 предв.
2.3%
2.6%
2.3%
май 2025
2.3%
2.3%
2.3%
май 2025 предв.
2.3%
2.7%
2.7%
апр. 2025
2.7%
2.7%
2.7%
апр. 2025 предв.
2.7%
2.3%
2.4%
март 2025
2.4%
2.4%
2.4%
март 2025 предв.
2.4%
2.6%
2.6%
февр. 2025
2.6%
2.6%
2.6%
февр. 2025 предв.
2.6%
2.7%
2.7%
янв. 2025
2.7%
2.7%
2.7%
янв. 2025 предв.
2.7%
2.7%
2.7%
дек. 2024
2.7%
2.7%
2.7%
дек. 2024 предв.
2.7%
2.7%
2.7%
нояб. 2024
2.7%
2.7%
2.7%
нояб. 2024 предв.
2.7%
2.7%
2.7%
окт. 2024
2.7%
2.7%
2.7%
окт. 2024 предв.
2.7%
2.7%
2.7%
сент. 2024
2.7%
2.7%
2.7%
сент. 2024 предв.
2.7%
2.8%
2.8%
авг. 2024
2.8%
2.8%
2.8%
авг. 2024 предв.
2.8%
2.9%
2.9%
июль 2024
2.9%
2.9%
2.9%
июль 2024 предв.
2.9%
2.8%
2.9%
июнь 2024
2.9%
2.9%
2.9%
июнь 2024 предв.
2.9%
2.8%
2.9%
май 2024
2.9%
2.9%
2.9%
май 2024 предв.
2.9%
2.6%
2.7%
апр. 2024
2.7%
2.7%
2.7%
апр. 2024 предв.
2.7%
2.8%
2.9%
март 2024
2.9%
2.9%
март 2024 предв.
2.9%
3.1%
февр. 2024
3.1%
3.3%
февр. 2024 предв.
3.1%
3.3%
янв. 2024
3.3%
3.3%
3.3%
янв. 2024 предв.
3.3%
3.2%
3.4%
дек. 2023
3.4%
3.4%
3.4%
дек. 2023 предв.
3.4%
3.4%
3.6%
нояб. 2023
3.6%
3.6%
3.6%
нояб. 2023 предв.
3.6%
4.1%
4.2%
12345678
