Базовый индекс потребительских цен, г/г (Core Consumer Price Index (CPI) y/y) отражает изменение цен на товары и услуги в еврозоне в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индексы потребительских цен рассчитываются отдельно для каждого государства, входящего в состав еврозоны. Затем они все по утвержденной методологии сводятся в общий гармонизированный индекс потребительских цен (HICP).

Индекс потребительских цен демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг. В корзину его расчета входят основные категории товаров и услуг: одежда, жилье, коммунальные расходы, здоровье, транспорт, связь, отдых и культура, образование, отели и рестораны, и последняя категория – «разное».

В расчет базового индекса не входят цены на продукты питания, алкоголь, табачные изделия и энергию, в силу высокой волатильности. Также игнорируются продукты и услуги, которые не являются частью конечных потребительских расходов домохозяйств, а также некоторые категории расходов, которые невозможно поставить под единую систему учета: например, азартные игры, вмененная аренда жилья, страхование жизни, государственное страхование здоровья, косвенно исчисляемые услуги по финансовому посредничеству и т.д.

Индекс потребительских цен, или инфляция в еврозоне – показатель ценовой стабильности, который Совет Управляющих ЕЦБ использует для оценки эффективности денежно-кредитной политики. Рост индекса в условиях недостаточной инфляции положительно сказывается на котировках евро.

График последних значений: