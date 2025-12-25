Объемы строительства, м/м (Construction Output m/m) отражают объем производства (в денежном выражении) и активность в строительном секторе еврозоны в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет включено строительство частных домов и сооружений гражданского строительства (мостов, общественных зданий и т.д.). Показатель рассчитывается на основе календарно и сезонно скорректированных показателей. Также производится коррекция на инфляцию.

В силу проблематичности точного учета объемов строительства, оценку делают на основе нескольких показателей:

продуктивности работы строительных компаний (это предпочтительный вариант, поскольку он лучше всего отражает объем строительства);

оборота строительных компаний (в этот показатель включены субсидии, но в нем не учитываются налоги компаний на добавочную стоимость);

вовлеченности рабочей силы;

использованных строительных материалов;

административной информации — выданных разрешений на строительство.

Несмотря на то, что относительная доля строительства в экономической активности Европы в последние годы снизилась, строительство по-прежнему имеет большое значение в экономиках стран еврозоны. Объем строительства вносит серьезный вклад в расчет ВВП региона, он наряду с промышленным производством участвует в первичной оценке экономической активности еврозоны. Также данные по объемам строительства могут служить опережающим индикатором активности рынка недвижимости.

Рост показателя может благоприятно повлиять на котировки евро.

График последних значений: