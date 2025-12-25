Индекс экономического настроения от ZEW (ZEW Economic Sentiment Indicator) ежемесячно рассчитывается Центром Европейских Экономических Исследований (Маннхайм, Германия) на основе опроса до 350 аналитиков, работающих в банках, страховых компаниях и финансовых отделах корпораций.

Экспертам предлагается выразить оценку текущих экономических условий и среднесрочные ожидания (на ближайшие шесть месяцев) в отношении деловых условий, темпов инфляции, краткосрочных и долгосрочных процентных ставок, фондовых рынков, обменного курса евро по отношению к другим основным мировым валютам и цен на нефть. Вопросы касаются отдельно ситуации в Германии, Франции, Италии, еврозоны в целом. Также индекс рассчитывается для США, Японии и Великобритании.

Участники оценивают предлагаемые параметры не количественно, а качественно: вырастет показатель, снизится или останется неизменным. Индекс рассчитывается путем простого вычитания процента ответов об ожидаемом замедлении экономики из процента ответов об ожидаемом росте. Например, если 30% участников ждут улучшения экономической ситуации, 30% считают, что она не изменится, и 40% предсказывают ее ухудшение, то индекс экономических настроений ZEW получит значение -10. Положительное значение индекса означает, что доля оптимистов выше доли пессимистов, и наоборот.

Индекс отражает настроения институциональных инвесторов. Рост показателя означает благоприятные ожидания, по нему можно спрогнозировать рост инвестиций в экономику еврозоны. Все это может положительно отразиться на котировках евро.

График последних значений: