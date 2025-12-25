Экономический календарь
Индекс экономического настроения в Европейском Союзе от ZEW (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)
|Средняя
|33.7
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|16.0
|
33.7
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс экономического настроения от ZEW (ZEW Economic Sentiment Indicator) ежемесячно рассчитывается Центром Европейских Экономических Исследований (Маннхайм, Германия) на основе опроса до 350 аналитиков, работающих в банках, страховых компаниях и финансовых отделах корпораций.
Экспертам предлагается выразить оценку текущих экономических условий и среднесрочные ожидания (на ближайшие шесть месяцев) в отношении деловых условий, темпов инфляции, краткосрочных и долгосрочных процентных ставок, фондовых рынков, обменного курса евро по отношению к другим основным мировым валютам и цен на нефть. Вопросы касаются отдельно ситуации в Германии, Франции, Италии, еврозоны в целом. Также индекс рассчитывается для США, Японии и Великобритании.
Участники оценивают предлагаемые параметры не количественно, а качественно: вырастет показатель, снизится или останется неизменным. Индекс рассчитывается путем простого вычитания процента ответов об ожидаемом замедлении экономики из процента ответов об ожидаемом росте. Например, если 30% участников ждут улучшения экономической ситуации, 30% считают, что она не изменится, и 40% предсказывают ее ухудшение, то индекс экономических настроений ZEW получит значение -10. Положительное значение индекса означает, что доля оптимистов выше доли пессимистов, и наоборот.
Индекс отражает настроения институциональных инвесторов. Рост показателя означает благоприятные ожидания, по нему можно спрогнозировать рост инвестиций в экономику еврозоны. Все это может положительно отразиться на котировках евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс экономического настроения в Европейском Союзе от ZEW (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
