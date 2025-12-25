КалендарьРазделы

Индекс экономического настроения в Европейском Союзе от ZEW (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)

Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Источник:
Центр европейских экономических исследований (Centre for European Economic Research)
Сектор:
Бизнес
Средняя 33.7
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
16.0
33.7
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс экономического настроения от ZEW (ZEW Economic Sentiment Indicator) ежемесячно рассчитывается Центром Европейских Экономических Исследований (Маннхайм, Германия) на основе опроса до 350 аналитиков, работающих в банках, страховых компаниях и финансовых отделах корпораций.

Экспертам предлагается выразить оценку текущих экономических условий и среднесрочные ожидания (на ближайшие шесть месяцев) в отношении деловых условий, темпов инфляции, краткосрочных и долгосрочных процентных ставок, фондовых рынков, обменного курса евро по отношению к другим основным мировым валютам и цен на нефть. Вопросы касаются отдельно ситуации в Германии, Франции, Италии, еврозоны в целом. Также индекс рассчитывается для США, Японии и Великобритании.

Участники оценивают предлагаемые параметры не количественно, а качественно: вырастет показатель, снизится или останется неизменным. Индекс рассчитывается путем простого вычитания процента ответов об ожидаемом замедлении экономики из процента ответов об ожидаемом росте. Например, если 30% участников ждут улучшения экономической ситуации, 30% считают, что она не изменится, и 40% предсказывают ее ухудшение, то индекс экономических настроений ZEW получит значение -10. Положительное значение индекса означает, что доля оптимистов выше доли пессимистов, и наоборот.

Индекс отражает настроения институциональных инвесторов. Рост показателя означает благоприятные ожидания, по нему можно спрогнозировать рост инвестиций в экономику еврозоны. Все это может положительно отразиться на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс экономического настроения в Европейском Союзе от ZEW (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
33.7
нояб. 2025
N/D
16.2
22.7
окт. 2025
22.7
16.5
26.1
сент. 2025
26.1
17.6
25.1
авг. 2025
25.1
18.3
36.1
июль 2025
36.1
16.4
35.3
июнь 2025
35.3
16.6
11.6
май 2025
11.6
0.7
-18.5
апр. 2025
-18.5
27.1
39.8
март 2025
39.8
36.1
24.2
февр. 2025
24.2
-5.3
18.0
янв. 2025
18.0
39.0
17.0
дек. 2024
17.0
-15.9
12.5
нояб. 2024
12.5
31.3
20.1
окт. 2024
20.1
21.3
9.3
сент. 2024
9.3
7.5
17.9
авг. 2024
17.9
41.1
43.7
июль 2024
43.7
49.5
51.3
июнь 2024
51.3
49.2
47.0
май 2024
47.0
-0.8
43.9
апр. 2024
43.9
6.0
33.5
март 2024
33.5
25.0
февр. 2024
25.0
22.7
янв. 2024
22.7
23.0
дек. 2023
23.0
8.0
13.8
нояб. 2023
13.8
-3.3
2.3
окт. 2023
2.3
-7.2
-8.9
сент. 2023
-8.9
-8.8
-5.5
авг. 2023
-5.5
-11.1
-12.2
июль 2023
-12.2
-9.7
-10.0
июнь 2023
-10.0
-1.5
-9.4
май 2023
-9.4
8.2
6.4
апр. 2023
6.4
19.8
10.0
март 2023
10.0
23.2
29.7
февр. 2023
29.7
-29.7
16.7
янв. 2023
16.7
-61.5
-23.6
дек. 2022
-23.6
-67.2
-38.7
нояб. 2022
-38.7
-67.0
-59.7
окт. 2022
-59.7
-60.6
-60.7
сент. 2022
-60.7
-52.0
-54.9
авг. 2022
-54.9
-42.5
-51.1
июль 2022
-51.1
-32.8
-28.0
июнь 2022
-28.0
-24.3
-29.5
май 2022
-29.5
-41.0
-43.0
апр. 2022
-43.0
0.2
-38.7
март 2022
-38.7
49.3
48.6
февр. 2022
48.6
38.4
49.4
янв. 2022
49.4
26.4
26.8
дек. 2021
26.8
23.5
25.9
нояб. 2021
25.9
26.1
21.0
