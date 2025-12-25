Экономический календарь
Индекс делового климата в Европейском Союзе (European Union Business Climate Indicator)
|Низкая
|-0.66
|-0.43
|
-0.47
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.53
|
-0.66
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс делового климата (Business Climate Indicator) ежемесячно демонстрирует условия развития производственного сектора в еврозоне. Индикатор рассчитывается на основе факторного анализа по данным опросов среди крупнейших представителей отрасли. Объем выборки для еврозоны составляет порядка 20 тысяч предприятий, представляющих все отрасли обрабатывающей промышленности в странах еврозоны. Количество предприятий по отдельной стране рассчитывается в соответствии с объемом вклада конкретной страны в экономику региона.
В отличие от индекса доверия в промышленности, индекс делового климата вычисляется не по трем, а по пяти показателям. В его расчет входят результаты опроса об объеме производства, количестве новых заказов в расчете на внутреннее потребление и на экспорт, о материальных запасах предприятий за последние три месяца и прогнозная оценка объемов производства.
Респонденты оценивают перечисленные показатели не количественно, а качественно: улучшилась ситуация по ним, ухудшилась или осталась без изменений.
Индекс делового климата — индикатор развития промышленного сектора еврозоны. В силу его обобщенного характера, он отражает относительную картину условий ведения бизнеса в регионе. Экономисты рассматривают его в качестве одного из сводных индикаторов развития экономики. Рост промышленного сектора говорит об улучшении условий и служит опережающим индикатором промышленного производства. Инвесторы интерпретируют рост индекса как сигнал к увеличению инвестиций. На котировках евро изменения индекса отражаются слабо и ненадолго. Но резкие движения его графика обычно рассматриваются как серьезный показатель изменения экономических условий.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс делового климата в Европейском Союзе (European Union Business Climate Indicator)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
