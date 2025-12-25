Индекс делового климата (Business Climate Indicator) ежемесячно демонстрирует условия развития производственного сектора в еврозоне. Индикатор рассчитывается на основе факторного анализа по данным опросов среди крупнейших представителей отрасли. Объем выборки для еврозоны составляет порядка 20 тысяч предприятий, представляющих все отрасли обрабатывающей промышленности в странах еврозоны. Количество предприятий по отдельной стране рассчитывается в соответствии с объемом вклада конкретной страны в экономику региона.

В отличие от индекса доверия в промышленности, индекс делового климата вычисляется не по трем, а по пяти показателям. В его расчет входят результаты опроса об объеме производства, количестве новых заказов в расчете на внутреннее потребление и на экспорт, о материальных запасах предприятий за последние три месяца и прогнозная оценка объемов производства.

Респонденты оценивают перечисленные показатели не количественно, а качественно: улучшилась ситуация по ним, ухудшилась или осталась без изменений.

Индекс делового климата — индикатор развития промышленного сектора еврозоны. В силу его обобщенного характера, он отражает относительную картину условий ведения бизнеса в регионе. Экономисты рассматривают его в качестве одного из сводных индикаторов развития экономики. Рост промышленного сектора говорит об улучшении условий и служит опережающим индикатором промышленного производства. Инвесторы интерпретируют рост индекса как сигнал к увеличению инвестиций. На котировках евро изменения индекса отражаются слабо и ненадолго. Но резкие движения его графика обычно рассматриваются как серьезный показатель изменения экономических условий.

