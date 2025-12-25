КалендарьРазделы

Базовый индекс потребительских цен в Европейском Союзе м/м (European Union Core Consumer Price Index (CPI))

Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Источник:
Евростат (Eurostat)
Сектор:
Цены
Средняя 122.67
122.67
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
122.67
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые конечными потребителями, без учета продуктов питания, алкоголя, табачной продукции и электроэнергии. Индексы потребительских цен рассчитываются отдельно для каждого государства, входящего в состав еврозоны. Затем они все по утвержденной методологии сводятся в общий гармонизированный индекс потребительских цен (HICP).

Индекс потребительских цен демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг. В корзину его расчета входят основные категории товаров и услуг: одежда, жилье, коммунальные расходы, здоровье, транспорт, связь, отдых и культура, образование, отели и рестораны, и последняя категория – «разное».

В расчет базового индекса не входят цены на продукты питания, алкоголь, табачные изделия и энергию, в силу высокой волатильности. Также игнорируются продукты и услуги, которые не являются частью конечных потребительских расходов домохозяйств, а также некоторые категории расходов, которые невозможно поставить под единую систему учета: например, азартные игры, вмененная аренда жилья, страхование жизни, государственное страхование здоровья, косвенно исчисляемые услуги по финансовому посредничеству и т.д.

Индекс потребительских цен, или инфляция в еврозоне – показатель ценовой стабильности, который Совет Управляющих ЕЦБ использует для оценки эффективности денежно-кредитной политики. Влияние индекса на котировки евро обычно не бывает значительным, поскольку ИПЦ держится на уровне целевой инфляции Европейского центрального банка.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен в Европейском Союзе м/м (European Union Core Consumer Price Index (CPI))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
122.67
122.67
нояб. 2025 предв.
122.67
123.33
окт. 2025
123.33
123.32
окт. 2025 предв.
123.32
123.00
сент. 2025
123.00
122.99
сент. 2025 предв.
122.99
122.82
авг. 2025
122.82
122.82
авг. 2025 предв.
122.82
122.46
июль 2025
122.46
122.44
июль 2025 предв.
122.44
122.66
июнь 2025
122.66
122.63
июнь 2025 предв.
122.63
122.19
май 2025
122.19
122.21
май 2025 предв.
122.21
122.22
апр. 2025
122.22
122.19
апр. 2025 предв.
122.19
120.99
март 2025
120.99
120.97
март 2025 предв.
120.97
119.83
февр. 2025
119.83
119.87
февр. 2025 предв.
119.87
119.18
янв. 2025
119.18
119.17
янв. 2025 предв.
119.17
120.32
дек. 2024
120.32
120.32
дек. 2024 предв.
120.32
119.78
нояб. 2024
119.78
119.80
нояб. 2024 предв.
119.80
120.47
окт. 2024
120.47
120.45
окт. 2024 предв.
120.45
120.17
сент. 2024
120.17
120.19
сент. 2024 предв.
120.19
120.09
авг. 2024
120.09
120.10
авг. 2024 предв.
120.10
119.70
июль 2024
119.70
119.71
июль 2024 предв.
119.71
119.89
июнь 2024
119.89
119.88
июнь 2024 предв.
119.88
119.47
май 2024
119.47
119.47
май 2024 предв.
119.47
118.95
апр. 2024
118.95
118.96
апр. 2024 предв.
118.96
118.12
март 2024
118.12
118.12
март 2024 предв.
118.12
116.83
февр. 2024
116.83
116.83
февр. 2024 предв.
116.83
116.05
янв. 2024
116.05
116.06
янв. 2024 предв.
116.06
117.14
дек. 2023
117.14
117.13
дек. 2023 предв.
117.13
116.61
нояб. 2023
116.61
116.62
нояб. 2023 предв.
116.62
117.31
123
