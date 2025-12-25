Экономический календарь
Базовый индекс потребительских цен в Европейском Союзе м/м (European Union Core Consumer Price Index (CPI))
|Средняя
|122.67
|
122.67
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
122.67
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые конечными потребителями, без учета продуктов питания, алкоголя, табачной продукции и электроэнергии. Индексы потребительских цен рассчитываются отдельно для каждого государства, входящего в состав еврозоны. Затем они все по утвержденной методологии сводятся в общий гармонизированный индекс потребительских цен (HICP).
Индекс потребительских цен демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг. В корзину его расчета входят основные категории товаров и услуг: одежда, жилье, коммунальные расходы, здоровье, транспорт, связь, отдых и культура, образование, отели и рестораны, и последняя категория – «разное».
В расчет базового индекса не входят цены на продукты питания, алкоголь, табачные изделия и энергию, в силу высокой волатильности. Также игнорируются продукты и услуги, которые не являются частью конечных потребительских расходов домохозяйств, а также некоторые категории расходов, которые невозможно поставить под единую систему учета: например, азартные игры, вмененная аренда жилья, страхование жизни, государственное страхование здоровья, косвенно исчисляемые услуги по финансовому посредничеству и т.д.
Индекс потребительских цен, или инфляция в еврозоне – показатель ценовой стабильности, который Совет Управляющих ЕЦБ использует для оценки эффективности денежно-кредитной политики. Влияние индекса на котировки евро обычно не бывает значительным, поскольку ИПЦ держится на уровне целевой инфляции Европейского центрального банка.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен в Европейском Союзе м/м (European Union Core Consumer Price Index (CPI))".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress