Экономический календарь
Официальные резервные активы в еврозоне (Euro Area Official Reserve Assets)
|Низкая
|€1754.630 млрд
|
€1709.780 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
€1754.630 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Официальные резервные активы (Official Reserve Assets) — это активы, деноминированные в иностранной валюте, которые находятся в распоряжении финансового руководства еврозоныю Они могут использоваться для покрытия потребности в финансировании платежного баланса, принятия мер на валютных рынках для воздействия на курсы валют и для других связанных целей (например, поддержание доверия к валюте и экономике региона).
Резервные активы включают в себя монетарное золото в слитках, позицию в МВФ, специальные права заимствования, производные инструменты и прочие финансовые активы. Индикатор отражает ежемесячные данные о стоимости акций в активах по рыночной цене, сделках, валютных и рыночных переоценках и других изменениях в объеме.
Общее значение официальных резервных активов еврозоны рассчитывается на основе данных о резервах, предоставляемых центробанками стран-участниц. Наряду с общеевропейским значением, в отчете европейского центробанка также отражаются показатели отдельно по странам.
Влияние этого индикатора на котировки евро неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Официальные резервные активы в еврозоне (Euro Area Official Reserve Assets)".
