Официальные резервные активы (Official Reserve Assets) — это активы, деноминированные в иностранной валюте, которые находятся в распоряжении финансового руководства еврозоныю Они могут использоваться для покрытия потребности в финансировании платежного баланса, принятия мер на валютных рынках для воздействия на курсы валют и для других связанных целей (например, поддержание доверия к валюте и экономике региона).

Резервные активы включают в себя монетарное золото в слитках, позицию в МВФ, специальные права заимствования, производные инструменты и прочие финансовые активы. Индикатор отражает ежемесячные данные о стоимости акций в активах по рыночной цене, сделках, валютных и рыночных переоценках и других изменениях в объеме.

Общее значение официальных резервных активов еврозоны рассчитывается на основе данных о резервах, предоставляемых центробанками стран-участниц. Наряду с общеевропейским значением, в отчете европейского центробанка также отражаются показатели отдельно по странам.

Влияние этого индикатора на котировки евро неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов.

