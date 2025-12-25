КалендарьРазделы

Официальные резервные активы в еврозоне (Euro Area Official Reserve Assets)

Европейский Союз
EUR, Евро
Европейский Центральный Банк (European Central Bank)
Деньги
Официальные резервные активы (Official Reserve Assets) — это активы, деноминированные в иностранной валюте, которые находятся в распоряжении финансового руководства еврозоныю Они могут использоваться для покрытия потребности в финансировании платежного баланса, принятия мер на валютных рынках для воздействия на курсы валют и для других связанных целей (например, поддержание доверия к валюте и экономике региона).

Резервные активы включают в себя монетарное золото в слитках, позицию в МВФ, специальные права заимствования, производные инструменты и прочие финансовые активы. Индикатор отражает ежемесячные данные о стоимости акций в активах по рыночной цене, сделках, валютных и рыночных переоценках и других изменениях в объеме.

Общее значение официальных резервных активов еврозоны рассчитывается на основе данных о резервах, предоставляемых центробанками стран-участниц. Наряду с общеевропейским значением, в отчете европейского центробанка также отражаются показатели отдельно по странам.

Влияние этого индикатора на котировки евро неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
€​1754.630 млрд
€​1709.780 млрд
окт. 2025
€​1709.780 млрд
€​1622.220 млрд
сент. 2025
€​1622.220 млрд
€​1507.850 млрд
авг. 2025
€​1507.850 млрд
€​1498.950 млрд
июль 2025
€​1498.950 млрд
€​1462.100 млрд
июнь 2025
€​1462.100 млрд
€​1507.680 млрд
май 2025
€​1507.680 млрд
€​1496.920 млрд
апр. 2025
€​1496.920 млрд
€​1510.270 млрд
март 2025
€​1510.270 млрд
€​1477.770 млрд
февр. 2025
€​1477.770 млрд
€​1457.530 млрд
янв. 2025
€​1457.530 млрд
€​1394.030 млрд
дек. 2024
€​1394.030 млрд
€​1391.730 млрд
нояб. 2024
€​1391.730 млрд
€​1386.880 млрд
окт. 2024
€​1386.880 млрд
€​1318.880 млрд
сент. 2024
€​1318.880 млрд
€​1288.390 млрд
авг. 2024
€​1288.390 млрд
€​1282.790 млрд
июль 2024
€​1282.790 млрд
€​1267.630 млрд
июнь 2024
€​1267.630 млрд
€​1253.080 млрд
май 2024
€​1253.080 млрд
€​1253.840 млрд
апр. 2024
€​1253.840 млрд
€​1214.960 млрд
март 2024
€​1214.960 млрд
€​1156.110 млрд
февр. 2024
€​1156.110 млрд
€​1158.000 млрд
янв. 2024
€​1158.000 млрд
€​1147.670 млрд
дек. 2023
€​1147.670 млрд
€​1145.500 млрд
нояб. 2023
€​1145.500 млрд
€​1154.150 млрд
окт. 2023
€​1154.150 млрд
€​1113.490 млрд
сент. 2023
€​1113.490 млрд
€​1118.770 млрд
авг. 2023
€​1118.770 млрд
€​1109.690 млрд
июль 2023
€​1109.690 млрд
€​1105.600 млрд
июнь 2023
€​1105.600 млрд
€​1140.490 млрд
май 2023
€​1140.490 млрд
€​1120.800 млрд
апр. 2023
€​1120.800 млрд
€​1133.100 млрд
март 2023
€​1133.100 млрд
€​1096.090 млрд
февр. 2023
€​1096.090 млрд
€​1125.360 млрд
янв. 2023
€​1125.360 млрд
€​1114.240 млрд
дек. 2022
€​1114.240 млрд
€​1115.100 млрд
нояб. 2022
€​1115.100 млрд
€​1111.830 млрд
окт. 2022
€​1111.830 млрд
€​1135.790 млрд
сент. 2022
€​1135.790 млрд
€​1130.630 млрд
авг. 2022
€​1130.630 млрд
€​1129.150 млрд
июль 2022
€​1129.150 млрд
€​1122.090 млрд
июнь 2022
€​1122.090 млрд
€​1108.250 млрд
май 2022
€​1108.250 млрд
€​1144.220 млрд
апр. 2022
€​1144.220 млрд
€​1102.820 млрд
март 2022
€​1102.820 млрд
€​1091.820 млрд
февр. 2022
€​1091.820 млрд
€​1056.850 млрд
янв. 2022
€​1056.850 млрд
€​1057.000 млрд
дек. 2021
€​1057.000 млрд
€​1045.370 млрд
нояб. 2021
€​1045.370 млрд
€​1019.310 млрд
окт. 2021
€​1019.310 млрд
€​1002.400 млрд
