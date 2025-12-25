Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Европейского Союза от S&P Global (S&P Global European Union Construction Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|45.4
|
44.0
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
45.4
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Еврозоны от Markit (Markit Construction PMI) характеризует уровень активности менеджеров по закупкам в строительной сфере.
Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.
Расчет PMI основывается на данных ежемесячного опросника менеджеров более чем 650 строительных компаний Германии, Франции, Италии и Ирландии, вносящих наибольший вклад в отраслевую компоненту ВВП. Менеджеры оценивают деловые и экономические условия, сложившиеся в строительном секторе страны. Они отвечают на вопросы о следующих аспектах своего бизнеса:
- общая деловая активность;
- активность в строительстве жилья;
- активность в коммерческом строительстве;
- активность в сфере инженерных проектов;
- новые заказы;
- занятость;
- объем закупок;
- скорость поставок от поставщиков;
- входные цены;
- работа с субподрядчиками (активность, доступность, ценовые ставки, качество работы);
- прогноз активности в сфере строительства на краткосрочный период.
Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Итоговое значение индекса рассчитывается как взвешенное значение национальных индексов, веса при этом назначаются в зависимости от добавленной стоимости сектора строительства этих стран. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.
PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь строительный сектор Еврозоны. Его трактуют как опережающий индикатор активности в строительстве и инфляции в этом секторе. Рост строительного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Европейского Союза от S&P Global (S&P Global European Union Construction Purchasing Managers Index (PMI))".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress