Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Еврозоны от Markit (Markit Construction PMI) характеризует уровень активности менеджеров по закупкам в строительной сфере.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Расчет PMI основывается на данных ежемесячного опросника менеджеров более чем 650 строительных компаний Германии, Франции, Италии и Ирландии, вносящих наибольший вклад в отраслевую компоненту ВВП. Менеджеры оценивают деловые и экономические условия, сложившиеся в строительном секторе страны. Они отвечают на вопросы о следующих аспектах своего бизнеса:

общая деловая активность;

активность в строительстве жилья;

активность в коммерческом строительстве;

активность в сфере инженерных проектов;

новые заказы;

занятость;

объем закупок;

скорость поставок от поставщиков;

входные цены;

работа с субподрядчиками (активность, доступность, ценовые ставки, качество работы);

прогноз активности в сфере строительства на краткосрочный период.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Итоговое значение индекса рассчитывается как взвешенное значение национальных индексов, веса при этом назначаются в зависимости от добавленной стоимости сектора строительства этих стран. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь строительный сектор Еврозоны. Его трактуют как опережающий индикатор активности в строительстве и инфляции в этом секторе. Рост строительного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

График последних значений: