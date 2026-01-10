Экономический календарь
Изменение занятости в Европейском Союзе кв/кв (European Union Employment Change q/q)
|Низкая
|0.1%
|0.2%
|
0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.2%
|
0.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение занятости, кв/кв (Employment Change q/q) демонстрирует изменение количества людей, трудоустроенных на предприятиях-резидентах еврозоны в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. В расчете показателя учитываются все виды занятости: полная, неполная, работа по найму, сезонная и временная работа, самозанятость и т.д. Также в расчет входит неоплачиваемая занятость (к примеру, члены семьи, занятые на семейном производстве).
Данные для расчетов собираются по всем странам, входящим в единое валютное пространство. Для сбора информации используются переписи населения, регистры занятости и подоходного налога, опросы о производственной деятельности и т.д.
Данные о занятости — важный макроэкономический показатель. Он позволяет оценить состояние рынка труда еврозоны. На его основе рассчитываются другие ключевые индикаторы здоровья экономики. Например, параллельная оценка изменения занятости и изменения ВВП дает показатель производительности, а в сочетании с данными о компенсациях, полученных работниками, изменение занятости дает удельные затраты на рабочую силу. Также на основе занятости рассчитывается добавленная стоимость.
Экономисты интерпретируют данные об изменении занятости еще и в аспекте прогнозирования потребительской активности. Если количество трудоустроенных растет – это означает, что вырастут доходы населения, а параллельно с ними — и потребительская активность. Люди будут больше тратить. Это позволяет прогнозировать рост инфляции и ее приближение к целевому уровню. Всё вышесказанное приводит к тому, что рост занятости обычно положительно влияет на котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение занятости в Европейском Союзе кв/кв (European Union Employment Change q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress