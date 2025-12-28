CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Balança Comercial da Nova Zelândia 12 Meses (New Zealand Trade Balance 12-Months)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Comércio
Moderada $​-2.064 bilh $​-1.680 bilh
$​-2.350 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​-1.901 bilh
$​-2.064 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Balança Comercial 12 Meses (Trade Balance 12-months) mostra a diferença entre exportações e importações de bens e serviços do país nos últimos 12 meses, a partir do mês de referência.

Uma balança comercial positiva pode afetar positivamente o dólar neozelandês.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Balança Comercial da Nova Zelândia 12 Meses (New Zealand Trade Balance 12-Months)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​-2.064 bilh
$​-1.680 bilh
$​-2.350 bilh
out. 2025
$​-2.281 bilh
$​-2.055 bilh
$​-2.393 bilh
set. 2025
$​-2.246 bilh
$​-2.959 bilh
$​-3.058 bilh
ago. 2025
$​-2.986 bilh
$​-3.492 bilh
$​-4.117 bilh
jul. 2025
$​-3.941 bilh
$​-3.622 bilh
$​-4.384 bilh
jun. 2025
$​-4.366 bilh
$​-3.031 bilh
$​-3.931 bilh
mai. 2025
$​-3.790 bilh
$​-4.002 bilh
$​-4.965 bilh
abr. 2025
$​-4.812 bilh
$​-6.349 bilh
$​-6.250 bilh
mar. 2025
$​-6.133 bilh
$​-5.916 bilh
$​-6.634 bilh
fev. 2025
$​-6.513 bilh
$​-8.516 bilh
$​-7.342 bilh
jan. 2025
$​-7.223 bilh
$​-8.368 bilh
$​-7.802 bilh
dez. 2024
$​-7.669 bilh
$​-9.066 bilh
$​-8.261 bilh
nov. 2024
$​-8.246 bilh
$​-9.601 bilh
$​-9.068 bilh
out. 2024
$​-8.956 bilh
$​-9.329 bilh
$​-9.145 bilh
set. 2024
$​-9.086 bilh
$​-9.084 bilh
$​-9.399 bilh
ago. 2024
$​-9.288 bilh
$​-8.966 bilh
$​-9.352 bilh
jul. 2024
$​-9.293 bilh
$​-9.724 bilh
$​-9.504 bilh
jun. 2024
$​-9.399 bilh
$​-10.524 bilh
$​-10.213 bilh
mai. 2024
$​-10.054 bilh
$​-9.218 bilh
$​-10.217 bilh
abr. 2024
$​-10.114 bilh
$​-8.483 bilh
$​-9.984 bilh
mar. 2024
$​-9.873 bilh
$​-11.262 bilh
$​-12.063 bilh
fev. 2024
$​-11.991 bilh
$​-12.451 bilh
$​-12.620 bilh
jan. 2024
$​-12.496 bilh
$​-13.767 bilh
$​-13.615 bilh
dez. 2023
$​-13.567 bilh
$​-13.203 bilh
$​-13.895 bilh
nov. 2023
$​-13.874 bilh
$​-13.606 bilh
$​-14.823 bilh
out. 2023
$​-14.805 bilh
$​-14.561 bilh
$​-15.412 bilh
set. 2023
$​-15.333 bilh
$​-15.388 bilh
$​-15.524 bilh
ago. 2023
$​-15.537 bilh
$​-15.583 bilh
$​-15.880 bilh
jul. 2023
$​-15.806 bilh
$​-15.504 bilh
$​-16.113 bilh
jun. 2023
$​-15.980 bilh
$​-17.138 bilh
$​-17.122 bilh
mai. 2023
$​-17.119 bilh
$​-17.236 bilh
$​-17.017 bilh
abr. 2023
$​-16.804 bilh
$​-17.080 bilh
$​-16.762 bilh
mar. 2023
$​-16.398 bilh
$​-16.450 bilh
$​-15.718 bilh
fev. 2023
$​-15.644 bilh
$​-16.053 bilh
$​-15.645 bilh
jan. 2023
$​-15.477 bilh
$​-14.887 bilh
$​-14.630 bilh
dez. 2022
$​-14.464 bilh
$​-15.233 bilh
$​-14.978 bilh
nov. 2022
$​-14.632 bilh
$​-12.717 bilh
$​-13.855 bilh
out. 2022
$​-12.880 bilh
$​-12.518 bilh
$​-12.033 bilh
set. 2022
$​-11.945 bilh
$​-13.190 bilh
$​-12.496 bilh
ago. 2022
$​-12.280 bilh
$​-12.197 bilh
$​-11.965 bilh
jul. 2022
$​-11.640 bilh
$​-10.510 bilh
$​-10.935 bilh
jun. 2022
$​-10.509 bilh
$​-9.568 bilh
$​-9.563 bilh
mai. 2022
$​-9.521 bilh
$​-9.552 bilh
$​-9.287 bilh
abr. 2022
$​-9.117 bilh
$​-9.656 bilh
$​-9.303 bilh
mar. 2022
$​-9.108 bilh
$​-9.023 bilh
$​-8.676 bilh
fev. 2022
$​-8.373 bilh
$​-7.800 bilh
$​-7.783 bilh
jan. 2022
$​-7.717 bilh
$​-6.975 bilh
$​-7.282 bilh
dez. 2021
$​-6.784 bilh
$​-7.163 bilh
$​-6.233 bilh
nov. 2021
$​-6.041 bilh
$​-6.047 bilh
$​-4.899 bilh
out. 2021
$​-4.920 bilh
$​-5.137 bilh
$​-4.105 bilh
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido