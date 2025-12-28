Os Preços de Exportações da Nova Zelândia (Export Price Index q/q) reflete a mudança nos preços das mercadorias exportadas e reexportadas da Nova Zelândia no trimestre reportado em comparação com o anterior. Os produtos são incluídos no cálculo do índice com base em sua importância financeira para as exportações totais do país. O aumento das exportações indica um aumento na atividade de negociação e pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Preços de Exportações da Nova Zelândia (New Zealand Export Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).