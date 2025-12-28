Calendário Econômico
Nova Zelândia - Confiança do Consumidor Westpac McDermott Miller (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)
|Moderada
|N/D
|87.8
|
90.9
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Confiança do Consumidor (Westpac McDermott Miller Consumer Confidence) reflete o nível de expetativas dos indivíduos em relação à atividade econômica. Para compilar o indicador, é realizada uma sondagem com cinco perguntas sobre: avaliação das mudanças na condição financeira das famílias no último ano; vontade de comprar bens duráveis; mudanças esperadas na situação financeira das famílias; perspectivas de curto e longo prazo para o desenvolvimento da economia da Nova Zelândia em geral.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Nova Zelândia - Confiança do Consumidor Westpac McDermott Miller (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
