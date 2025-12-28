CalendárioSeções

Nova Zelândia - Confiança do Consumidor Westpac McDermott Miller (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Westpac New Zealand (Westpac New Zealand Limited)
Setor:
Consumidor
Moderada N/D 87.8
90.9
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Confiança do Consumidor (Westpac McDermott Miller Consumer Confidence) reflete o nível de expetativas dos indivíduos em relação à atividade econômica. Para compilar o indicador, é realizada uma sondagem com cinco perguntas sobre: avaliação das mudanças na condição financeira das famílias no último ano; vontade de comprar bens duráveis; mudanças esperadas na situação financeira das famílias; perspectivas de curto e longo prazo para o desenvolvimento da economia da Nova Zelândia em geral.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Nova Zelândia - Confiança do Consumidor Westpac McDermott Miller (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
N/D
87.8
90.9
3 trim. 2025
90.9
90.0
91.2
2 trim. 2025
91.2
94.5
89.2
1 trim. 2025
89.2
93.5
97.5
4 trim. 2024
97.5
85.6
90.8
3 trim. 2024
90.8
85.9
82.2
2 trim. 2024
82.2
95.4
93.2
1 trim. 2024
93.2
88.1
88.9
4 trim. 2023
88.9
80.2
3 trim. 2023
80.2
74.1
83.1
2 trim. 2023
83.1
76.2
77.7
1 trim. 2023
77.7
66.6
75.6
4 trim. 2022
75.6
97.8
87.6
3 trim. 2022
87.6
87.6
78.7
2 trim. 2022
78.7
100.0
92.1
1 trim. 2022
92.1
101.3
99.1
4 trim. 2021
99.1
101.5
102.7
3 trim. 2021
102.7
101.2
107.1
2 trim. 2021
107.1
99.5
105.2
1 trim. 2021
105.2
98.4
106.0
4 trim. 2020
106.0
97.4
95.1
3 trim. 2020
95.1
102.4
97.2
2 trim. 2020
97.2
107.9
104.2
1 trim. 2020
104.2
104.9
109.9
4 trim. 2019
109.9
103.5
103.1
3 trim. 2019
103.1
104.0
103.5
2 trim. 2019
103.5
103.8
1 trim. 2019
103.8
109.1
4 trim. 2018
109.1
103.5
3 trim. 2018
103.5
108.6
2 trim. 2018
108.6
111.2
1 trim. 2018
111.2
107.4
4 trim. 2017
107.4
112.4
3 trim. 2017
112.4
113.4
2 trim. 2017
113.4
111.9
1 trim. 2017
111.9
113.1
4 trim. 2016
113.1
108.0
3 trim. 2016
108.0
106.0
2 trim. 2016
106.0
109.6
1 trim. 2016
109.6
110.7
4 trim. 2015
110.7
106.0
3 trim. 2015
106.0
113.0
2 trim. 2015
113.0
117.4
1 trim. 2015
117.4
114.8
4 trim. 2014
114.8
116.7
3 trim. 2014
116.7
121.2
2 trim. 2014
121.2
121.7
1 trim. 2014
121.7
120.1
4 trim. 2013
120.1
115.4
3 trim. 2013
115.4
116.6
12
