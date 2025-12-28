As Transações Correntes da Nova Zelândia (Current Account) refletem o saldo líquido comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido de investimentos estrangeiros e pagamentos de transferências líquidas. Os dados são fornecidos sazonalmente ajustados. A influência do indicador sobre o dólar neozelandês pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o seu crescimento é visto como um fator positivo para a moeda, uma vez que, para pagar bens ou serviços, os residentes estrangeiros são obrigados a comprar dólares neozelandeses.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Transações Correntes da Nova Zelândia (New Zealand Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).