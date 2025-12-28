CalendárioSeções

Transações Correntes da Nova Zelândia (New Zealand Current Account)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Comércio
Baixa $​-8.365 bilh $​-4.124 bilh
$​-1.297 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Transações Correntes da Nova Zelândia (Current Account) refletem o saldo líquido comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido de investimentos estrangeiros e pagamentos de transferências líquidas. Os dados são fornecidos sazonalmente ajustados. A influência do indicador sobre o dólar neozelandês pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o seu crescimento é visto como um fator positivo para a moeda, uma vez que, para pagar bens ou serviços, os residentes estrangeiros são obrigados a comprar dólares neozelandeses.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Transações Correntes da Nova Zelândia (New Zealand Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
$​-8.365 bilh
$​-4.124 bilh
$​-1.297 bilh
2 trim. 2025
$​-0.970 bilh
$​-3.495 bilh
$​-0.709 bilh
1 trim. 2025
$​-2.324 bilh
$​-4.883 bilh
$​-6.799 bilh
4 trim. 2024
$​-7.037 bilh
$​-9.707 bilh
$​-10.839 bilh
3 trim. 2024
$​-10.581 bilh
$​-9.750 bilh
$​-4.700 bilh
2 trim. 2024
$​-4.826 bilh
$​-4.711 bilh
$​-3.825 bilh
1 trim. 2024
$​-4.359 bilh
$​-6.513 bilh
$​-7.975 bilh
4 trim. 2023
$​-7.837 bilh
$​-9.278 bilh
$​-10.974 bilh
3 trim. 2023
$​-11.465 bilh
$​-6.340 bilh
$​-4.652 bilh
2 trim. 2023
$​-4.208 bilh
$​-3.907 bilh
$​-4.662 bilh
1 trim. 2023
$​-5.215 bilh
$​-5.808 bilh
$​-10.065 bilh
4 trim. 2022
$​-9.458 bilh
$​-8.780 bilh
$​-11.401 bilh
3 trim. 2022
$​-10.205 bilh
$​-8.638 bilh
$​-5.423 bilh
2 trim. 2022
$​-5.224 bilh
$​-7.746 bilh
$​-6.502 bilh
1 trim. 2022
$​-6.143 bilh
$​-7.836 bilh
$​-7.340 bilh
4 trim. 2021
$​-7.261 bilh
$​-5.663 bilh
$​-8.248 bilh
3 trim. 2021
$​-8.300 bilh
$​-3.376 bilh
$​-1.536 bilh
2 trim. 2021
$​-1.396 bilh
$​-0.915 bilh
$​-3.189 bilh
1 trim. 2021
$​-2.895 bilh
$​-0.765 bilh
$​-2.590 bilh
4 trim. 2020
$​-2.695 bilh
$​-2.129 bilh
$​-3.620 bilh
3 trim. 2020
$​-3.521 bilh
$​0.436 bilh
$​1.909 bilh
2 trim. 2020
$​1.828 bilh
$​0.244 bilh
$​1.903 bilh
1 trim. 2020
$​1.557 bilh
$​1.036 bilh
$​-2.765 bilh
4 trim. 2019
$​-2.657 bilh
$​-3.509 bilh
$​-6.260 bilh
3 trim. 2019
$​-6.351 bilh
$​-5.678 bilh
$​-1.037 bilh
2 trim. 2019
$​-1.106 bilh
$​-0.008 bilh
$​0.721 bilh
1 trim. 2019
$​0.675 bilh
$​1.477 bilh
$​-3.492 bilh
4 trim. 2018
$​-3.256 bilh
$​-3.490 bilh
$​-6.175 bilh
3 trim. 2018
$​-6.149 bilh
$​-4.263 bilh
$​-1.631 bilh
2 trim. 2018
$​-1.620 bilh
$​0.088 bilh
1 trim. 2018
$​0.182 bilh
$​-2.745 bilh
4 trim. 2017
$​-2.770 bilh
$​-4.680 bilh
3 trim. 2017
$​-4.680 bilh
$​-0.620 bilh
2 trim. 2017
$​-0.620 bilh
$​0.221 bilh
1 trim. 2017
$​0.244 bilh
$​-2.415 bilh
4 trim. 2016
$​-2.335 bilh
$​-5.029 bilh
3 trim. 2016
$​-4.890 bilh
$​-0.930 bilh
2 trim. 2016
$​-0.945 bilh
$​1.184 bilh
1 trim. 2016
$​1.306 bilh
$​-2.894 bilh
4 trim. 2015
$​-2.614 bilh
$​-4.750 bilh
3 trim. 2015
$​-4.750 bilh
$​-1.174 bilh
2 trim. 2015
$​-1.220 bilh
$​0.660 bilh
1 trim. 2015
$​0.660 bilh
$​-3.170 bilh
4 trim. 2014
$​-3.190 bilh
$​-5.010 bilh
3 trim. 2014
$​-5.020 bilh
$​-1.060 bilh
2 trim. 2014
$​-1.081 bilh
$​1.400 bilh
1 trim. 2014
$​1.400 bilh
$​-1.430 bilh
4 trim. 2013
$​-1.510 bilh
$​-4.780 bilh
3 trim. 2013
$​-4.880 bilh
$​-1.250 bilh
2 trim. 2013
$​-1.250 bilh
$​-0.660 bilh
12
