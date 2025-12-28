CalendárioSeções

Núcleo do Índice de Vendas no Varejo na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Core Retail Sales q/q)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Consumidor
Moderada 1.2% -0.4%
1.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Núcleo do Índice de Vendas no Varejo - Mensal - (Core Retail Sales m/m) reflete a mudança nas vendas no varejo, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O indicador é calculado com base numa amostra de dados de lojas de varejo de vários formatos e tamanhos. O relatório não leva em conta as vendas de automóveis e carburantes. As vendas no varejo fazem as vezes de indicador da atividade de consumo na Nova Zelândia e, ao mesmo tempo, é um importante componente do PIB do país. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Núcleo do Índice de Vendas no Varejo na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Core Retail Sales q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
1.2%
-0.4%
1.0%
2 trim. 2025
0.7%
0.4%
0.4%
1 trim. 2025
0.4%
-0.1%
1.4%
4 trim. 2024
1.4%
0.9%
-0.6%
3 trim. 2024
-0.8%
0.3%
-1.0%
2 trim. 2024
-1.0%
0.0%
0.3%
1 trim. 2024
0.4%
1.3%
-1.6%
4 trim. 2023
-1.7%
0.1%
0.4%
3 trim. 2023
1.0%
1.8%
-1.6%
2 trim. 2023
-1.8%
-2.5%
-1.6%
1 trim. 2023
-1.1%
-0.6%
-1.6%
4 trim. 2022
-1.3%
1.7%
0.5%
3 trim. 2022
0.4%
-3.3%
-1.5%
2 trim. 2022
-1.6%
5.7%
-0.3%
1 trim. 2022
0.0%
-8.7%
6.8%
4 trim. 2021
6.8%
-2.7%
-6.8%
3 trim. 2021
-6.7%
-4.7%
3.4%
2 trim. 2021
3.4%
-4.9%
3.5%
1 trim. 2021
3.2%
-4.3%
-2.9%
4 trim. 2020
-3.1%
23.0%
23.9%
3 trim. 2020
24.1%
-12.6%
-13.7%
2 trim. 2020
-13.7%
0.8%
0.1%
1 trim. 2020
0.6%
0.6%
-0.1%
4 trim. 2019
0.5%
0.2%
1.9%
3 trim. 2019
1.8%
1.5%
0.3%
2 trim. 2019
0.3%
1.5%
0.6%
1 trim. 2019
0.7%
0.9%
2.0%
4 trim. 2018
2.0%
2.1%
0.7%
3 trim. 2018
0.4%
1.0%
1.3%
2 trim. 2018
1.4%
0.6%
1 trim. 2018
0.6%
1.8%
4 trim. 2017
1.8%
0.6%
3 trim. 2017
0.5%
1.9%
2 trim. 2017
2.1%
1.5%
1 trim. 2017
1.2%
0.7%
4 trim. 2016
0.6%
0.2%
3 trim. 2016
0.3%
2.6%
2 trim. 2016
2.6%
1.1%
1 trim. 2016
1.0%
1.3%
4 trim. 2015
1.4%
1.1%
3 trim. 2015
1.0%
0.0%
2 trim. 2015
0.1%
2.5%
1 trim. 2015
2.9%
1.9%
4 trim. 2014
1.5%
1.5%
3 trim. 2014
1.4%
1.2%
2 trim. 2014
1.2%
1.0%
1 trim. 2014
0.8%
1.0%
4 trim. 2013
0.7%
-0.2%
3 trim. 2013
-0.1%
2.1%
2 trim. 2013
2.3%
1.0%
12
