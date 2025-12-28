Calendário Econômico
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Core Retail Sales q/q)
|Moderada
|1.2%
|-0.4%
|
1.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Núcleo do Índice de Vendas no Varejo - Mensal - (Core Retail Sales m/m) reflete a mudança nas vendas no varejo, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O indicador é calculado com base numa amostra de dados de lojas de varejo de vários formatos e tamanhos. O relatório não leva em conta as vendas de automóveis e carburantes. As vendas no varejo fazem as vezes de indicador da atividade de consumo na Nova Zelândia e, ao mesmo tempo, é um importante componente do PIB do país. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Núcleo do Índice de Vendas no Varejo na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Core Retail Sales q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
