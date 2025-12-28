O Núcleo do Índice de Vendas no Varejo - Mensal - (Core Retail Sales m/m) reflete a mudança nas vendas no varejo, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O indicador é calculado com base numa amostra de dados de lojas de varejo de vários formatos e tamanhos. O relatório não leva em conta as vendas de automóveis e carburantes. As vendas no varejo fazem as vezes de indicador da atividade de consumo na Nova Zelândia e, ao mesmo tempo, é um importante componente do PIB do país. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Núcleo do Índice de Vendas no Varejo na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Core Retail Sales q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).