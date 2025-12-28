CalendárioSeções

Produto Interno Bruto - Gastos - da Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
PIB
Baixa 1.3% 0.1%
-0.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Produto Interno Bruto (Gastos) - Trimestral - (GDP Expenditures q/q) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos na Nova Zelândia no trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior. Ao calcular o PIB - Gastos -, também são levadas em conta todas as despesas com bens produzidos e serviços prestados no âmbito da economia do país. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produto Interno Bruto - Gastos - da Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
1.3%
0.1%
-0.8%
2 trim. 2025
-0.9%
-0.4%
1.2%
1 trim. 2025
0.9%
0.5%
0.6%
4 trim. 2024
0.8%
0.0%
-0.9%
3 trim. 2024
-0.8%
0.0%
-0.8%
2 trim. 2024
0.0%
0.0%
0.3%
1 trim. 2024
0.1%
-0.5%
0.1%
4 trim. 2023
0.0%
0.8%
-0.4%
3 trim. 2023
-0.7%
0.9%
0.9%
2 trim. 2023
1.3%
-1.5%
-0.2%
1 trim. 2023
-0.2%
2.1%
-0.9%
4 trim. 2022
-0.8%
0.8%
1.9%
3 trim. 2022
2.0%
-1.7%
2.3%
2 trim. 2022
2.1%
2.6%
-0.1%
1 trim. 2022
-0.1%
-4.3%
2.5%
4 trim. 2021
2.6%
5.1%
-4.4%
3 trim. 2021
-4.7%
2.8%
2.6%
2 trim. 2021
2.6%
-5.8%
1.4%
1 trim. 2021
1.4%
-2.8%
-1.5%
4 trim. 2020
-1.5%
15.3%
14.3%
3 trim. 2020
15.6%
-10.1%
-9.5%
2 trim. 2020
-9.8%
-0.9%
-1.3%
1 trim. 2020
-1.3%
0.5%
0.2%
4 trim. 2019
0.2%
0.6%
0.6%
3 trim. 2019
0.6%
0.5%
0.5%
2 trim. 2019
0.7%
0.7%
0.9%
1 trim. 2019
0.8%
0.8%
0.6%
4 trim. 2018
0.5%
0.2%
0.4%
3 trim. 2018
0.5%
0.9%
1.1%
2 trim. 2018
1.2%
0.4%
1 trim. 2018
0.3%
0.4%
4 trim. 2017
0.4%
1.0%
3 trim. 2017
0.9%
1.4%
2 trim. 2017
1.1%
0.5%
1 trim. 2017
0.2%
0.1%
4 trim. 2016
0.2%
0.9%
3 trim. 2016
1.4%
1.2%
2 trim. 2016
1.2%
0.7%
1 trim. 2016
0.5%
0.8%
4 trim. 2015
1.1%
1.4%
3 trim. 2015
1.2%
0.7%
2 trim. 2015
0.2%
0.1%
1 trim. 2015
0.1%
1.1%
4 trim. 2014
1.1%
1.3%
3 trim. 2014
1.3%
0.5%
2 trim. 2014
0.5%
