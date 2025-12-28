O Produto Interno Bruto (Gastos) - Trimestral - (GDP Expenditures q/q) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos na Nova Zelândia no trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior. Ao calcular o PIB - Gastos -, também são levadas em conta todas as despesas com bens produzidos e serviços prestados no âmbito da economia do país. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produto Interno Bruto - Gastos - da Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).