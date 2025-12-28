O Índice de Preços de Alimentos - Mensal - (Food Price Index m/m) mede a taxa de variação nos preços de uma cesta fixa de produtos e serviços alimentícios do ponto de vista dos consumidores. O índice é projetado para medir as variações de preço dos mesmos produtos nos pontos de venda no varejo, durante o mês de referência em comparação com o anterior. Se o tamanho ou a qualidade de qualquer um dos produtos ou serviços na cesta mudar, são feitos os ajustes correspondentes. Isso elimina o impacto dessas mudanças sobre as alterações de preço refletidas no índice FPI.

Uma leitura acima da previsão tem um efeito positivo sobre o dólar da Nova Zelândia.

Últimos valores: