Calendário Econômico
Índice de Preços de Alimentos da Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Food Price Index m/m)
|Baixa
|-0.4%
|-0.7%
|
-0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0%
|
-0.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Alimentos - Mensal - (Food Price Index m/m) mede a taxa de variação nos preços de uma cesta fixa de produtos e serviços alimentícios do ponto de vista dos consumidores. O índice é projetado para medir as variações de preço dos mesmos produtos nos pontos de venda no varejo, durante o mês de referência em comparação com o anterior. Se o tamanho ou a qualidade de qualquer um dos produtos ou serviços na cesta mudar, são feitos os ajustes correspondentes. Isso elimina o impacto dessas mudanças sobre as alterações de preço refletidas no índice FPI.
Uma leitura acima da previsão tem um efeito positivo sobre o dólar da Nova Zelândia.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços de Alimentos da Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Food Price Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
