Calendário Econômico
Transações Correntes da Nova Zelândia 12 meses (New Zealand Current Account 12-Months)
|Moderada
|$-15.370 bilh
|$-12.365 bilh
|
$-16.283 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Transações Correntes da Nova Zelândia 12 meses (Current Account 12-months) refletem o saldo líquido comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido de investimentos estrangeiros e pagamentos de transferências líquidas dos últimos 12 meses, começando com o mês de relatório. Os dados são fornecidos sazonalmente ajustados. A influência do indicador sobre o dólar neozelandês pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o seu crescimento é visto como um fator positivo para a moeda, uma vez que, para pagar bens ou serviços, os residentes estrangeiros são obrigados a comprar dólares neozelandeses.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Transações Correntes da Nova Zelândia 12 meses (New Zealand Current Account 12-Months)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
