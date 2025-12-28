CalendárioSeções

Transações Correntes da Nova Zelândia 12 meses (New Zealand Current Account 12-Months)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Comércio
Moderada $​-15.370 bilh $​-12.365 bilh
$​-16.283 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Transações Correntes da Nova Zelândia 12 meses (Current Account 12-months) refletem o saldo líquido comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido de investimentos estrangeiros e pagamentos de transferências líquidas dos últimos 12 meses, começando com o mês de relatório. Os dados são fornecidos sazonalmente ajustados. A influência do indicador sobre o dólar neozelandês pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o seu crescimento é visto como um fator positivo para a moeda, uma vez que, para pagar bens ou serviços, os residentes estrangeiros são obrigados a comprar dólares neozelandeses.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Transações Correntes da Nova Zelândia 12 meses (New Zealand Current Account 12-Months)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
$​-15.370 bilh
$​-12.365 bilh
$​-16.283 bilh
2 trim. 2025
$​-15.956 bilh
$​-23.091 bilh
$​-18.313 bilh
1 trim. 2025
$​-24.662 bilh
$​-25.278 bilh
$​-26.163 bilh
4 trim. 2024
$​-26.401 bilh
$​-25.987 bilh
$​-27.252 bilh
3 trim. 2024
$​-26.994 bilh
$​-25.584 bilh
$​-27.636 bilh
2 trim. 2024
$​-27.762 bilh
$​-25.146 bilh
$​-27.619 bilh
1 trim. 2024
$​-27.637 bilh
$​-25.567 bilh
$​-27.941 bilh
4 trim. 2023
$​-27.803 bilh
$​-28.356 bilh
$​-29.766 bilh
3 trim. 2023
$​-30.579 bilh
$​-24.172 bilh
$​-30.203 bilh
2 trim. 2023
$​-29.760 bilh
$​-32.819 bilh
$​-31.754 bilh
1 trim. 2023
$​-33.034 bilh
$​-29.544 bilh
$​-34.394 bilh
4 trim. 2022
$​-33.787 bilh
$​-25.540 bilh
$​-31.873 bilh
3 trim. 2022
$​-29.650 bilh
$​-27.323 bilh
$​-28.017 bilh
2 trim. 2022
$​-27.818 bilh
$​-22.677 bilh
$​-24.264 bilh
1 trim. 2022
$​-23.266 bilh
$​-21.717 bilh
$​-20.313 bilh
4 trim. 2021
$​-20.234 bilh
$​-17.349 bilh
$​-15.810 bilh
3 trim. 2021
$​-15.863 bilh
$​-12.823 bilh
$​-11.366 bilh
2 trim. 2021
$​-11.226 bilh
$​-8.806 bilh
$​-8.176 bilh
1 trim. 2021
$​-7.242 bilh
$​-2.104 bilh
$​-2.444 bilh
4 trim. 2020
$​-2.549 bilh
$​-1.506 bilh
$​-2.699 bilh
3 trim. 2020
$​-2.553 bilh
$​-4.563 bilh
$​-5.684 bilh
2 trim. 2020
$​-5.765 bilh
$​-7.992 bilh
$​-9.064 bilh
1 trim. 2020
$​-8.506 bilh
$​-9.044 bilh
$​-9.341 bilh
4 trim. 2019
$​-9.233 bilh
$​-10.684 bilh
$​-10.189 bilh
3 trim. 2019
$​-10.280 bilh
$​-10.046 bilh
$​-10.164 bilh
2 trim. 2019
$​-10.233 bilh
$​-10.229 bilh
$​-10.801 bilh
1 trim. 2019
$​-10.624 bilh
$​-12.807 bilh
$​-11.210 bilh
4 trim. 2018
$​-10.974 bilh
$​-10.648 bilh
$​-10.565 bilh
3 trim. 2018
$​-10.539 bilh
$​-4.985 bilh
$​-9.548 bilh
2 trim. 2018
$​-9.540 bilh
$​-7.910 bilh
1 trim. 2018
$​-7.910 bilh
$​-7.720 bilh
4 trim. 2017
$​-7.720 bilh
$​-7.100 bilh
3 trim. 2017
$​-7.100 bilh
$​-7.490 bilh
2 trim. 2017
$​-7.490 bilh
$​-8.130 bilh
1 trim. 2017
$​-8.130 bilh
$​-7.110 bilh
4 trim. 2016
$​-7.110 bilh
$​-7.480 bilh
3 trim. 2016
$​-7.480 bilh
$​-7.380 bilh
2 trim. 2016
$​-7.380 bilh
$​-7.500 bilh
1 trim. 2016
$​-7.500 bilh
$​-7.710 bilh
4 trim. 2015
$​-7.710 bilh
$​-8.100 bilh
3 trim. 2015
$​-8.100 bilh
$​-8.260 bilh
2 trim. 2015
$​-8.300 bilh
$​-8.600 bilh
1 trim. 2015
$​-8.600 bilh
$​-7.820 bilh
4 trim. 2014
$​-7.820 bilh
$​-6.090 bilh
3 trim. 2014
$​-6.090 bilh
$​-5.810 bilh
2 trim. 2014
$​-5.800 bilh
