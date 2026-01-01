CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Taxa de Participação na Força de Trabalho na Nova Zelândia (New Zealand Participation Rate)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Trabalho
Baixa 70.3% 70.5%
70.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
70.2%
70.3%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Taxa de Participação na Força de Trabalho na Nova Zelândia (Participation Rate) consiste na porcentagem de pessoas em idade de trabalhar, quer empregadas quer em busca ativa de trabalho, em relação ao número total de pessoas em idade ativa.

O indicador é usado no cálculo do desemprego e durante a avaliação das condições do mercado de trabalho. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa de Participação na Força de Trabalho na Nova Zelândia (New Zealand Participation Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
70.3%
70.5%
70.5%
2 trim. 2025
70.5%
70.6%
70.8%
1 trim. 2025
70.8%
70.7%
70.9%
4 trim. 2024
71.0%
71.2%
71.1%
3 trim. 2024
71.2%
71.8%
71.7%
2 trim. 2024
71.7%
71.8%
71.6%
1 trim. 2024
71.5%
71.9%
71.9%
4 trim. 2023
71.9%
72.1%
72.0%
3 trim. 2023
72.0%
72.4%
72.4%
2 trim. 2023
72.4%
72.0%
72.0%
1 trim. 2023
72.0%
71.9%
71.7%
4 trim. 2022
71.7%
71.4%
71.7%
3 trim. 2022
71.7%
71.0%
70.9%
2 trim. 2022
70.8%
71.6%
70.9%
1 trim. 2022
70.9%
71.5%
71.1%
4 trim. 2021
71.1%
71.1%
71.2%
3 trim. 2021
71.2%
70.6%
70.5%
2 trim. 2021
70.5%
70.3%
70.4%
1 trim. 2021
70.4%
70.0%
70.2%
4 trim. 2020
70.2%
69.9%
70.1%
3 trim. 2020
70.1%
69.9%
69.9%
2 trim. 2020
69.7%
70.2%
70.5%
1 trim. 2020
70.4%
70.7%
70.1%
4 trim. 2019
70.1%
71.1%
70.4%
3 trim. 2019
70.4%
70.9%
70.3%
2 trim. 2019
70.4%
70.6%
70.4%
1 trim. 2019
70.4%
71.4%
70.9%
4 trim. 2018
70.9%
71.2%
71.0%
3 trim. 2018
71.1%
70.8%
70.9%
2 trim. 2018
70.9%
70.8%
1 trim. 2018
70.8%
70.9%
4 trim. 2017
71.0%
71.1%
3 trim. 2017
71.1%
70.0%
2 trim. 2017
70.0%
70.6%
1 trim. 2017
70.6%
70.5%
4 trim. 2016
70.5%
70.1%
3 trim. 2016
70.1%
69.7%
2 trim. 2016
69.7%
69.0%
1 trim. 2016
69.0%
68.5%
4 trim. 2015
68.4%
68.7%
3 trim. 2015
68.6%
69.3%
2 trim. 2015
69.3%
69.5%
1 trim. 2015
69.6%
69.4%
4 trim. 2014
69.7%
69.0%
3 trim. 2014
69.0%
68.9%
2 trim. 2014
68.9%
69.3%
1 trim. 2014
69.2%
68.9%
4 trim. 2013
68.9%
68.6%
3 trim. 2013
68.6%
68.0%
2 trim. 2013
68.0%
67.8%
12
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido