A Taxa de Participação na Força de Trabalho na Nova Zelândia (Participation Rate) consiste na porcentagem de pessoas em idade de trabalhar, quer empregadas quer em busca ativa de trabalho, em relação ao número total de pessoas em idade ativa.

O indicador é usado no cálculo do desemprego e durante a avaliação das condições do mercado de trabalho. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

