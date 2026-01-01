Calendário Econômico
Taxa de Participação na Força de Trabalho na Nova Zelândia (New Zealand Participation Rate)
|Baixa
|70.3%
|70.5%
|
70.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|70.2%
|
70.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Participação na Força de Trabalho na Nova Zelândia (Participation Rate) consiste na porcentagem de pessoas em idade de trabalhar, quer empregadas quer em busca ativa de trabalho, em relação ao número total de pessoas em idade ativa.
O indicador é usado no cálculo do desemprego e durante a avaliação das condições do mercado de trabalho. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa de Participação na Força de Trabalho na Nova Zelândia (New Zealand Participation Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
