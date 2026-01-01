Calendário Econômico
Taxa de Desemprego na Nova Zelândia (New Zealand Unemployment Rate)
|Baixa
|5.3%
|5.2%
|
5.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|5.4%
|
5.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) é calculada como a razão percentual do desemprego em relação à força de trabalho total. Os desempregados incluem pessoas em idade de trabalhar que estão desempregadas no momento e estão em busca ativa de trabalho.
O crescimento no valor do indicador pode afetar adversamente as cotações do dólar neozelandês.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa de Desemprego na Nova Zelândia (New Zealand Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
