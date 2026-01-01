A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) é calculada como a razão percentual do desemprego em relação à força de trabalho total. Os desempregados incluem pessoas em idade de trabalhar que estão desempregadas no momento e estão em busca ativa de trabalho.

O crescimento no valor do indicador pode afetar adversamente as cotações do dólar neozelandês.

Últimos valores: