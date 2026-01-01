A Variação no Emprego - Trimestral - (Employment Change q/q) mostra a mudança no número de pessoas formalmente empregadas na economia da Nova Zelândia, no trimestre reportado em comparação com o anterior. Seu crescimento indica um fortalecimento do mercado de trabalho e pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa de Participação na Força de Trabalho na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Employment Change q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).