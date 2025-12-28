Calendário Econômico
Importações da Nova Zelândia (New Zealand Imports)
|Baixa
|$7.154 bilh
|
$8.034 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
$7.154 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Importações (Imports) refletem a mudança no volume de importações de bens e serviços da Nova Zelândia no mês de referência.
Os indicadores de importação são usados para avaliar a atividade do comércio exterior da Nova Zelândia e da demanda por bens importados dentro do país.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Importações da Nova Zelândia (New Zealand Imports)".
