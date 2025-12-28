CalendárioSeções

Importações da Nova Zelândia (New Zealand Imports)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Comércio
Baixa $​7.154 bilh
$​8.034 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​7.154 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Importações (Imports) refletem a mudança no volume de importações de bens e serviços da Nova Zelândia no mês de referência.

Os indicadores de importação são usados para avaliar a atividade do comércio exterior da Nova Zelândia e da demanda por bens importados dentro do país.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Importações da Nova Zelândia (New Zealand Imports)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​7.154 bilh
$​8.034 bilh
out. 2025
$​8.039 bilh
$​7.167 bilh
set. 2025
$​7.178 bilh
$​7.082 bilh
ago. 2025
$​7.121 bilh
$​7.272 bilh
jul. 2025
$​7.284 bilh
$​6.329 bilh
jun. 2025
$​6.488 bilh
$​6.415 bilh
mai. 2025
$​6.441 bilh
$​6.413 bilh
abr. 2025
$​6.417 bilh
$​6.612 bilh
mar. 2025
$​6.624 bilh
$​6.222 bilh
fev. 2025
$​6.229 bilh
$​6.605 bilh
jan. 2025
$​6.675 bilh
$​6.576 bilh
dez. 2024
$​6.620 bilh
$​6.853 bilh
nov. 2024
$​6.916 bilh
$​7.272 bilh
out. 2024
$​7.310 bilh
$​7.063 bilh
set. 2024
$​7.120 bilh
$​7.155 bilh
ago. 2024
$​7.171 bilh
$​7.102 bilh
jul. 2024
$​7.110 bilh
$​5.455 bilh
jun. 2024
$​5.474 bilh
$​6.941 bilh
mai. 2024
$​6.951 bilh
$​6.315 bilh
abr. 2024
$​6.325 bilh
$​5.901 bilh
mar. 2024
$​5.910 bilh
$​6.104 bilh
fev. 2024
$​6.108 bilh
$​5.905 bilh
jan. 2024
$​5.909 bilh
$​6.219 bilh
dez. 2023
$​6.258 bilh
$​7.196 bilh
nov. 2023
$​7.227 bilh
$​7.100 bilh
out. 2023
$​7.109 bilh
$​7.190 bilh
set. 2023
$​7.201 bilh
$​7.243 bilh
ago. 2023
$​7.278 bilh
$​6.553 bilh
jul. 2023
$​6.555 bilh
$​6.294 bilh
jun. 2023
$​6.301 bilh
$​6.914 bilh
mai. 2023
$​6.949 bilh
$​6.371 bilh
abr. 2023
$​6.376 bilh
$​7.870 bilh
mar. 2023
$​7.781 bilh
$​5.855 bilh
fev. 2023
$​5.945 bilh
$​7.416 bilh
jan. 2023
$​7.423 bilh
$​7.157 bilh
dez. 2022
$​7.192 bilh
$​8.520 bilh
nov. 2022
$​8.539 bilh
$​8.260 bilh
out. 2022
$​8.266 bilh
$​7.633 bilh
set. 2022
$​7.641 bilh
$​7.918 bilh
ago. 2022
$​7.930 bilh
$​7.759 bilh
jul. 2022
$​7.770 bilh
$​7.375 bilh
jun. 2022
$​7.117 bilh
$​6.675 bilh
mai. 2022
$​6.689 bilh
$​5.717 bilh
abr. 2022
$​5.727 bilh
$​7.061 bilh
mar. 2022
$​7.065 bilh
$​5.906 bilh
fev. 2022
$​5.877 bilh
$​5.923 bilh
jan. 2022
$​5.938 bilh
$​7.071 bilh
dez. 2021
$​6.547 bilh
$​6.749 bilh
nov. 2021
$​6.727 bilh
$​6.664 bilh
out. 2021
$​6.636 bilh
$​6.568 bilh
