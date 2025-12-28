O Produto Interno Bruto - Anual - (GDP y/y) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos na Nova Zelândia no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O cálculo leva em conta o consumo privado, os gastos do governo, os custos de todas as empresas e as exportações líquidas do país. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produto Interno Bruto da Nova Zelândia (Anual) (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).