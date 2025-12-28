As Vendas de Manufaturados na Nova Zelândia - Trimestral - (Manufacturing Sales y/y) reflete a mudança no valor em dólares dos produtos vendidos por empresas neozelandesas do setor industrial, no trimestre reportado em comparação com o anterior. O aumento nas vendas indica um aumento na atividade de produção. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas de Manufaturados na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Manufacturing Sales q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).