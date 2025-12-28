As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) refletem a alteração nas vendas no varejo, na Nova Zelândia, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo é feito enquanto é ajustado para a inflação. O indicador é freqüentemente chamado de indicador de gasto do consumidor, que é usado para estimar a taxa de inflação na Nova Zelândia. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas no Varejo na Nova Zelândia (Anual) (New Zealand Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).