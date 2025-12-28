CalendárioSeções

Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal, da Commodity Futures Trading Commission, que apresenta a diferença entre o montante total das posições longas e curtas em dólares australianos, no mercado, abertas por especuladores, isto é, traders 'não comerciais'. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York).

Assim, o indicador exibe as posições líquidas do dólar neozelandês nos Estados Unidos.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
-21.1 mil
23 set. 2025
-21.1 mil
-18.0 mil
16 set. 2025
-18.0 mil
-8.7 mil
9 set. 2025
-8.7 mil
-6.5 mil
2 set. 2025
-6.5 mil
-6.1 mil
26 ago. 2025
-6.1 mil
-4.1 mil
19 ago. 2025
-4.1 mil
-4.7 mil
12 ago. 2025
-4.7 mil
-4.8 mil
5 ago. 2025
-4.8 mil
-2.1 mil
29 jul. 2025
-2.1 mil
-3.2 mil
22 jul. 2025
-3.2 mil
3.6 mil
15 jul. 2025
3.6 mil
4.9 mil
8 jul. 2025
4.9 mil
4.2 mil
1 jul. 2025
4.2 mil
2.8 mil
24 jun. 2025
2.8 mil
-1.3 mil
17 jun. 2025
-1.3 mil
-21.2 mil
10 jun. 2025
-21.2 mil
-23.7 mil
3 jun. 2025
-23.7 mil
-24.4 mil
27 mai. 2025
-24.4 mil
-23.7 mil
20 mai. 2025
-23.7 mil
-22.6 mil
13 mai. 2025
-22.6 mil
-23.1 mil
6 mai. 2025
-23.1 mil
-21.5 mil
29 abr. 2025
-21.5 mil
-26.9 mil
22 abr. 2025
-26.9 mil
-33.1 mil
15 abr. 2025
-33.1 mil
-39.2 mil
8 abr. 2025
-39.2 mil
-45.0 mil
1 abr. 2025
-45.0 mil
-41.6 mil
25 mar. 2025
-41.6 mil
-40.4 mil
18 mar. 2025
-40.4 mil
-52.9 mil
11 mar. 2025
-52.9 mil
-55.8 mil
4 mar. 2025
-55.8 mil
-53.7 mil
25 fev. 2025
-53.7 mil
-52.2 mil
18 fev. 2025
-52.2 mil
-49.3 mil
11 fev. 2025
-49.3 mil
-49.1 mil
4 fev. 2025
-49.1 mil
-47.0 mil
28 jan. 2025
-47.0 mil
-51.2 mil
21 jan. 2025
-51.2 mil
-52.1 mil
14 jan. 2025
-52.1 mil
-54.6 mil
7 jan. 2025
-54.6 mil
-46.0 mil
