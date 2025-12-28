Calendário Econômico
Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal, da Commodity Futures Trading Commission, que apresenta a diferença entre o montante total das posições longas e curtas em dólares australianos, no mercado, abertas por especuladores, isto é, traders 'não comerciais'. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York).
Assim, o indicador exibe as posições líquidas do dólar neozelandês nos Estados Unidos.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress