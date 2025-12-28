As Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC sobre o NZD (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions) é um relatório semanal, da Commodity Futures Trading Commission, que apresenta a diferença entre o montante total das posições longas e curtas em dólares australianos, no mercado, abertas por especuladores, isto é, traders 'não comerciais'. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York).

Assim, o indicador exibe as posições líquidas do dólar neozelandês nos Estados Unidos.

